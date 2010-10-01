Экономика

ТАССТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

Milknews.ru01:06

В России возрос тариф в системе «Платон»

Реальное время01 февраля в 05:11

Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

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Для водителей большегрузов проезд по федеральным трассам подорожает уже сегодня

Эхо Москвы01 февраля в 01:00

Тариф «Платона» с февраля повышен до 2,2 руб. за километр

Коммерсантъ01 февраля в 03:00

В России с 1 февраля подорожает плата за проезд в рамках системы «Платон»

REGNUM31 января в 04:09

Плата за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам вырастет до 2,2 рублей

Кубань 2431 января в 02:33
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Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
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Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян

Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
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Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

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Назвали цены на бюджетный Kia Seltos в России

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Сегодня известный китайский сетевой информатор под ником Digital Chat Station подтвердил, что смартфоны Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, а также Black Shark 3 действительно будут представлены при помощи онлайновой пресс-конференции.
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«Тоттенхэм» в большинстве одержал победу над «Манчестер Сити»

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Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
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Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
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Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
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Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Армия и оружие

Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе

RT на русском 00:53
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В России предложили ужесточить наказание за шум ночью

По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует.
Российская газета 00:31
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 01 февраля в 11:59
Шоу-бизнес

«Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
VSE42.RU вчера в 21:03
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Общество

Le Monde рассказала о резком скачке в развитии Москвы

Российская столица всего за 10 лет смогла совершить резкий скачок в развитии, превратившись в сверхсовременный мегалополис, об этом пишет французское издание Le Monde.
Известия вчера в 22:35
Кино

Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA

Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
РИА Новости вчера в 16:53
Происшествия

В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина

У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
SM News 01:07
Шоу-бизнес

Милла Йовович стала мамой в третий раз

Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Wday.ru вчера в 21:33
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
РИА Новости вчера в 22:18
Кино

Герои «Людей в чёрном» и «Звёздных войн» появились в новой рекламе Walmart

В новой рекламе торговой сети Walmart появились персонажи популярных фильмов. Об этом 31 января сообщает портал Shazoo.
REGNUM 31 января в 03:35
Происшествия

Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка

Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Lenta.ru вчера в 17:32
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва

Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
OAnews 01 февраля в 05:16
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
REGNUM 31 января в 21:02
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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
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Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Экономика

Китайские биржи открылись обвалом на 8%

Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
RT на русском вчера в 21:08
Финансы

Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась

Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.
РБК вчера в 17:00
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