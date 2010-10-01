Экономика
ТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек
Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
Читать в источнике
Оценить106
Подробнее о событии
Показать все источники
Для водителей большегрузов проезд по федеральным трассам подорожает уже сегодня
Эхо Москвы01 февраля в 01:00
Плата за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам вырастет до 2,2 рублей
Кубань 2431 января в 02:33
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:14, Ашберн
Политика
Захар Прилепин создал в России партию «За правду»
Футбол
Антон Миранчук получил серьезную травму
Полузащитник московского Локомотива Антон Миранчук получил повреждение в матче против сербского Партизана на старте Кубка Матч Премьер.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Политика
Захарова ответила на заявление президента Эстонии по Тартускому миру
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу заявления президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что советско-эстонский Тартуский договор по-прежнему действует.
Общество
Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
Авто
Назвали цены на бюджетный Kia Seltos в России
На форуме «Киа Селтос Клуб» появилась неофициальная информация о цене и дате старта продаж самой доступной версии кроссовера KIA Seltos в России.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro и Black Shark 3 представят в новом формате
Сегодня известный китайский сетевой информатор под ником Digital Chat Station подтвердил, что смартфоны Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro, а также Black Shark 3 действительно будут представлены при помощи онлайновой пресс-конференции.
Футбол
«Тоттенхэм» в большинстве одержал победу над «Манчестер Сити»
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта
Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Общество
Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле
Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
Общество
Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей
Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Шоу-бизнес
Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской
Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
Армия и оружие
Турция пообещала призвать к ответу виновных в гибели военных в Идлибе
Общество
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью
По словам ответственного секретаря экспертного совета Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павла Склянчука, на федеральном уровне "закона о тишине" не существует.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Шоу-бизнес
«Некрасивая»: Екатерина Климова показала себя в юности
Российская актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась с подписчиками в микроблоге снимком, на котором ей 18 лет.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
Общество
Le Monde рассказала о резком скачке в развитии Москвы
Российская столица всего за 10 лет смогла совершить резкий скачок в развитии, превратившись в сверхсовременный мегалополис, об этом пишет французское издание Le Monde.
Кино
Военную драму «1917» Сэма Мендеса признали лучшим фильмом премии BAFTA
Военная драма "1917" американского режиссера Сэма Мендеса, повествующая о двух юных британских солдатах, выполняющих опасное задание, победила в номинации "Лучший фильм", свидетельствуют итоги конкурса BAFTA.
Происшествия
В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина
У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
Шоу-бизнес
Милла Йовович стала мамой в третий раз
Милла Йовович день назад предупредила подписчиков, что вот-вот отправится в роддом — до счастливого события остался день.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Кино
Герои «Людей в чёрном» и «Звёздных войн» появились в новой рекламе Walmart
В новой рекламе торговой сети Walmart появились персонажи популярных фильмов. Об этом 31 января сообщает портал Shazoo.
Происшествия
Убитым в центре Киева оказался хирург из Донецка
Мужчиной, убитым накануне в центре Киева, оказался хирург Андрей Сотник, руководитель компании DMK Ukraine.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая впервые вышла на сцену после 25-летнего перерыва
Впервые после 25-летнего перерыва певица выступила на юбилейном концерте коллеги и экс-возлюбленного Дмитрия Маликова, прошедшем в столичном Crocus City Hall.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Здоровье
Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите
Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Экономика
Китайские биржи открылись обвалом на 8%
Торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
Финансы
Дедолларизация российского экспорта в Китай приостановилась
Экспорта в евро все равно больше Еще в начале 2018 года российские экспортеры в Китай получали почти 88% выручки в долларах и лишь 0,7% в евро.