Экономика

ТАССТАССТариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

Тариф системы взимания платы с большегрузов "Платон" с 1 февраля 2020 года проиндексирован на 16 копеек и составляет 2,2 рубля за километр. Тариф на "Платон" планируется повышать поэтапно, следующая индексация пройдет в феврале 2021 года.
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Тариф «Платона» с февраля повышен до 2,2 руб. за километр

Коммерсантъ03:00

«Платон» на днях снова подорожает

Вести.Ru30 января в 06:18

Фуры станут больше платить за проезд

Российская газета30 января в 10:34

Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

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CarsWeek.ru30 января в 01:55

В России с 1 февраля вновь подорожает плата за «Платон»

SpeedMe30 января в 01:27

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

Тарантас Ньюс30 января в 00:53
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В РФ вступили в силу новые правила увольнения

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Facebook намерена придерживаться нового подхода в отношении размещаемого в социальной сети контента, который подразумевает защиту свободы выражения авторов и обеспечение шифрования данных.
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Мать Тимати рассказала о разводе с мужем

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На Собчак составили протокол из-за инцидента во Внуково

На телеведущую Ксению Собчак составили протокол сотрудники транспортной полиции - это произошло в столичном аэропорту Внуково после того, как она попросила выпустить ее из самолета авиакомпании "Россия", полтора часа ожидавшего вылета в Санкт-Петербург.
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