Экономика
Говорит МоскваТариф системы «Платон» вырос на 16 копеек
Ранее в Минтрансе России заявляли, что индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%. Система "Платон" заработала в России с 15 ноября 2015 года.
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Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
Baza опубликовала постановление, из которого следует, что дома у Евгения Кузина могут находиться «предметы, документы и ценности, имеющие значение для данного уголовного дела».
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Армия и оружие
Новая колонна военной техники Турции пересекла границу с Сирией
Турецкая военная колонна из нескольких десятков единиц бронетехники, включая танки, пересекла границу с Сирией на месте пропускного пункта Кафр-Лусейн.
Общество
Сурок Фил предсказал американцам раннюю весну
Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в воскресенье предсказал жителям США ранее наступление весны.
Теннис
Джокович стал победителем Australian Open
Сербский теннисист Новак Джокович выиграл турнир Australian Open - 2020.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца
Отечественная теле- и радиоведущая, участница Comedy Club Марина Кравец готовится к рождению первенца.
Общество
Глубоко модернизированный «Белый лебедь» совершил первый полет
В воскресенье под Казанью совершил первый полет глубоко модернизированный строевой стратегический ракетоносец Ту-160М.
Общество
Правительство России внесло коронавирус в перечень опасных заболеваний
Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Общество
Ведунья Алена Полынь посоветовала 2 февраля «ловить удачу за хвост»
Алена Полынь, называющая себя потомственной ведьмой и основавшая школу ведовства, рассказала об особой "магии" даты 2 февраля 2020 года.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской Татьяна заявила, что мать душила и угрожала ей
По словам дочери Успенской, мать и угрожала ей, и поднимала руку, и в буквальном смысле пыталась ее задушить.
Политика
Песков объяснил отставку главы Чувашии Игнатьева
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева.
Политика
Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о действии Тартуского договора
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор 1920 года с Россией якобы действует и сейчас.
Гаджеты
Смартфон Pocophone F1 получил стабильную версию ОС Android 10
Флагманский смартфон от компании Xiaomi, Pocophone F1, получил стабильную версию мобильной операционной системы Android 10 благодаря выпуску оболочки MIUI 11 для глобального рынка.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей заявила, что их отец ей угрожает
Происшествия
В Москве в результате ДТП погибли два человека
Два человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении крыши спорткомплекса в Петербурге
Один рабочий погиб при обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский», остальные члены бригады остались живы.
Армия и оружие
Минобороны сформировало авиагруппировку для эвакуации россиян из Китая
Эвакуацией займутся пять самолетов Воздушно-космических сил (ВКС), они сосредоточены на аэродроме в Восточном военном округе.
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.
Кино
В «Ведьмаке» от Netflix меняется главный герой
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Футбол
Роналду вышел на третье место в истории футбола по голам за карьеру
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналу вышел на третье место по голам за карьеру.
Политика
Помпео заявил о готовности США полностью обеспечить Белоруссию нефтью
США готовы продавать Белоруссии энергоресурсы в необходимых для республики объемах и по конкурентным ценам, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе визита в Минск (его слова приводит «Белта»).
Футбол
«Зенит» не отпустил Дзюбу в «Тоттенхэм»
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.