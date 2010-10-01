Экономика
Говорит МоскваТариф системы «Платон» вырос на 16 копеек
Ранее в Минтрансе России заявляли, что индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%. Система "Платон" заработала в России с 15 ноября 2015 года.
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Для водителей большегрузов проезд по федеральным трассам подорожает уже сегодня
Эхо Москвывчера в 01:00
Плата за проезд тяжелых грузовиков по федеральным трассам вырастет до 2,2 рублей
Кубань 2431 января в 02:33
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Происшествия
Пассажир умер на борту самолета Челябинск — Москва
Самолет с пассажиром, скончавшимся на борту, приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Хоккей
«Каролина» победила «Ванкувер», Свечников забросил 20-ю шайбу в сезоне
Недвижимость
Торговля теряет посетителей
Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м) в Москве в период с 15 декабря по 30 января для расположенных в торговых центрах fashion магазинов сократился на 3% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Watcom group.
Происшествия
У 20 прибывших во Францию из Китая нашли симптомы коронавируса
Около 20 пассажиров, прилетевших во Францию из охваченного коронавирусом Китая, оставлены под наблюдением врачей из-за симптомов заболевания, сообщила министр здравоохранения республики Аньес Бузен.
Кино
В Белоруссии начались съемки нового сезона сериала «Сваты»
Биатлон
Россия и Норвегия стали лидерами в общем зачете юниорского ЧМ
Футбол
Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»
Эксклюзивное интервью генерального директора «Спартака» Соболев нужен «Спартаку»: команда Тедеско преобразится в атаке Даже сам Соболев не знал о переговорах — Сделка по приобретению нападающего «Крыльев Советов» Соболева прошла в тишине.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 361
Число заболевших вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонией в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных исходов достигло 361.
Экономика
Сбербанк: безналичные расходы россиян впервые превысили наличные
По оценкам проекта Сбербанка «Сберданные», в IV квартале прошлого года доля безналичных оплат составила 50,4%. В 36 регионах России картой оплачивали половину от общих расходов, а в крупнейших городах доля безналичных расходов уже преодолела порог в 50% по итогам всего 2019 г. По прогнозам аналитиков, в 2020 г. эта тенденция сохранится.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Футбол
Маротта: «„Челси“ не захотел вести переговоры по Жиру»
Спортивный директор "Интера" Джузеппе Маротта рассказал, почему им не удалось в январе подписать нападающего "Челси" Оливье Жиру.
Финансы
Как могут измениться ипотечные ставки в России в 2020 году
По мнению Александра Осина, в результате действий ЦБ в 2020 году средняя ставка по ипотечным кредитам в России может опуститься до 8,5% годовых.
Происшествия
Бабушка брошенных в Шереметьево детей пожаловалась на угрозы их отца
Шоу-бизнес
Дочь Успенской обвинила мать в угрозах и насилии
Татьяна Плаксина, дочь певицы Любови Успенской, рассказала об отношениях со звездной мамой.
Здоровье
В Чите опровергли сокрытие диагноза от больного коронавирусом
Главный врач Забайкальской краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук опроверг заявление госпитализированного с коронавирусной инфекцией гражданина Китая о том, что от пациента скрывали диагноз.
Политика
Захарова оценила слова президента Эстонии о Тартуском договоре
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года до сих пор действует.
Игры
CD Projekt RED не планирует выпускать VR-версию Cyberpunk 2077
Джон Мамайс из CD Projekt RED заявил, что создатели Cyberpunk 2077 решили отказаться от разработки VR-версии игры.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Кино
Режиссёр «Сайлент Хилла» снимет новый фильм по игровой франшизе
Футбол
«Барселона» обыграла «Леванте» благодаря дублю 17-летнего Фати
Шоу-бизнес
Директор МакSим рассказала о состоянии здоровья певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова поделилась информацией о ее состоянии здоровья. Об этом сообщает телеканал "360".
Экономика
«Молчунам» разнесли меньше заработанного
Разнесенная доходность по РП опережала реально заработанную больше всего в 2016 году, когда она была на 0,21 п. п. выше и составила 10,7%. По итогам переходной кампании 2016 года из ПФР в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) ушли 4,7 млн человек.
Шоу-бизнес
Елена Ханга назвала размер своей пенсии
Политика
В ДНР назвали Киеву условие проведения выборов в Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала условие проведения местных выборов в Донбассе.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Транспорт
Адский номер: свердловчане смогут получить госномера с кодом 666
Пока первыми цифрами в трёхзначном коде могут быть только 1 и 7, но по этому проекту подразделениям ГИБДД разрешат выдавать номера с трехзначными кодами, начинающимися с любых цифр.
Политика
Трамп обвинил Блумберга в желании казаться выше ростом
Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в желании скрыть свой настоящий рост, об этом 2 февраля сообщает Fox News.
Кино
Опубликован трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинокомпания Universal Pctures выпустила первый трейлер боевика "Форсаж 9". Картину снял режиссер Джастин Лин, ранее работавший на четвертой, пятой и шестой лентой в серии.