Ранее в Минтрансе России заявляли, что индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции, согласно прогнозам, примерно на 4%. Система "Платон" заработала в России с 15 ноября 2015 года.

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