Ранее в Минтрансе РФ сообщали о дальнейших намерениях по увеличению расценок за проезд большегрузов. С 1 февраля 2021 года тариф системы «Платон» будет повышен до 2,35 рубля за километр. После этого индексация тарифа будет проводиться 1 февраля каждого календарного года в размере годовой инфляции.

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

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