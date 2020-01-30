Экономика

Тарантас НьюсТарантас НьюсВ России подорожает «Платон» с 1 февраля

Ранее в Минтрансе РФ сообщали о дальнейших намерениях по увеличению расценок за проезд большегрузов. С 1 февраля 2021 года тариф системы «Платон» будет повышен до 2,35 рубля за километр. После этого индексация тарифа будет проводиться 1 февраля каждого календарного года в размере годовой инфляции.
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Тариф системы «Платон» увеличен на 16 копеек

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Фуры станут больше платить за проезд

Российская газета30 января в 10:34

В России с 1 февраля вновь подорожает плата за «Платон»

SpeedMe30 января в 01:27

В РФ с 1 февраля подорожает «Платон»

CarsWeek.ru30 января в 01:55

В России с 1 февраля поднимут плату за проезд по федеральным трассам

Pnzdrive30 января в 01:41

«Платон» на днях снова подорожает

Вести.Ru30 января в 06:18

В России подорожает «Платон» с 1 февраля

Тарантас Ньюс30 января в 00:53
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В Раде пригрозили свержением Зеленского

На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
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Игромания.ру вчера в 16:24
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Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Lenta.ru вчера в 06:17
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«НПО машиностроения» приступило к сборке первого спутника «Кондор-ФКА»

ТАСС вчера в 01:38
Общество

Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных.
РИА Новости 00:34
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Объявлена дата голосования по импичменту Трампа

Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 20:16
Общество

С февраля изменятся правила получения шенгенских виз

Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

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Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Общество

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Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
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Шоу-бизнес

Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Взгляд.ру вчера в 14:31
Общество

В России проверяют всех контактировавших с зараженными коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил журналистам, что специалисты проводят обследование всех людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом 2019-nCoV пациентами.
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В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке

В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
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Что изменится в российских законах в феврале 2020 года

Дальневосточный гектар С 1 февраля получить землю в Бурятии и Забайкалье в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все жители Дальнего Востока (с августа 2019 года этим правом могли воспользоваться только жители этих двух регионов).
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Актуальные Новости вчера в 07:53
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Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев

В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
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Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд

Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
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Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек

За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.
РБК вчера в 19:28
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