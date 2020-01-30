Экономика
Тарантас НьюсВ России подорожает «Платон» с 1 февраля
Ранее в Минтрансе РФ сообщали о дальнейших намерениях по увеличению расценок за проезд большегрузов. С 1 февраля 2021 года тариф системы «Платон» будет повышен до 2,35 рубля за километр. После этого индексация тарифа будет проводиться 1 февраля каждого календарного года в размере годовой инфляции.
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Здоровье
Разрушающие поджелудочную железу продукты назвали врачи
Врачи назвали шесть типов продуктов, употребление которых может негативно сказаться на здоровье поджелудочной железы и привести к развитию серьезных недугов.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
На Украине может произойти свержение власти, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Политика
Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
Политика
Захарова прокомментировала заявление МИД Польши о репарациях
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала шаромыжничеством слова заместителя министра иностранных дел Польши Павла Яблонского о праве страны требовать от России репараций за "военные преступления" во время Второй мировой войны.
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Центральной России
С середины следующей недели в центральных областях европейской территории России начнется похолодание, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Общество
В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом
В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
Кино
Появился полноценный трейлер «Форсажа 9»
В сети появился полноценный трейлер девятой части «Форсажа» — продолжающей сагу о быстрых машинах, которая когда-то начиналась с истории про нелегальные гонки.
Политика
Грузия допустила отказ от саммита Совета Европы из-за Лаврова
Грузинские власти допустили, что могут отказаться от проведения в мае в Тбилиси заседания комитета министров Совета Европы, если в саммите примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свою страницу
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Оттаву» с дублем Овечкина и шайбой Кузнецова
Голами в составе победителей отметились Ти Джей Оши (5-я минута), российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов (12-я), российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (31-я, 60-я в пустые ворота) и Карл Хагелин (44-я в большинстве).
Происшествия
Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке
По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости
Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой
Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Общество
В России проверяют всех контактировавших с зараженными коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил журналистам, что специалисты проводят обследование всех людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом 2019-nCoV пациентами.
Происшествия
В США задержали возможного лидера ячейки «Аль-Каиды» в Ираке
В американском штате Аризона предположительно задержали лидера иракской ячейки террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).
Общество
Что изменится в российских законах в феврале 2020 года
Дальневосточный гектар С 1 февраля получить землю в Бурятии и Забайкалье в рамках программы "Дальневосточный гектар" смогут все жители Дальнего Востока (с августа 2019 года этим правом могли воспользоваться только жители этих двух регионов).
Общество
Военные пенсии в 2020 году увеличатся на 3%
Индексацию военных пенсий в 2020 году проведут по-новому. Выплаты будут увеличены на 3%, согласно показателю инфляции за 2019 год.
Наука
Гены неандертальцев впервые нашли у африканцев
В ходе нового исследования американские ученые обнаружили в геноме африканцев следы неандертальской ДНК.
Экономика
Богатейший человек мира за 15 минут заработал $13 млрд
Самый богатый в мире человек, американский бизнесмен Джефф Безос, который является владельцем компании Amazon, всего лишь за 15 минут увеличил свое состояние ещё на $13 млрд.
Общество
Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье стартовал в субботу, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
Гаджеты
На AliExpress нашли якобы разработанный в РФ защищенный планшет
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» переоденут бойцов Нильфгаарда
Как сообщает ToDay News Ufa, Лорен Хиссрич, шоураннер «Ведьмака» от Netflix рассказала о деталях костюмов для второго сезона сериала.
Происшествия
«Фонтанка» узнала личность пропавшего при обрушении комплекса рабочего
Рабочим, который пропал при обрушении здания СКК «Петербургский», может быть 29-летний Матвей Кучеров.
Политика
Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.
Здоровье
Число жертв нового коронавируса в Китае за сутки выросло на 46 человек
За минувшие сутки из-за коронавируса нового типа 2019-nCoV погибли 46 человек. Таким образом, число жертв достигло 259 человек.