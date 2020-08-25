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Интерфакс
Интерфакс

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО, оно вступит в силу с 5 сентября, говорится в сообщении регулятора. Согласно документу, с этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, как сообщают "Известия
" со ссылкой на источник в Министерстве юстиции, указание Центробанка о расширении тарифного коридора ОСАГО ещё находится на регистрации в ведомстве.
Life.ru22:41
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Life.ru

СМИ: Страховые компании начнут использование индивидуальных тарифов ОСАГО через две недели

Life.ru22:41
Интерфакс

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Интерфакс11:11
Москва 24

Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели – СМИ

Москва 2402:53
Авторадио

Минюст зарегистрировал указание Центробанка по ОСАГО

Авторадио12:24
Ридус

ЦБ не ожидает роста средней стоимости ОСАГО из-за реформы

Ридус19:45
Газета.Ru

Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели

Газета.Ru19:30
ТАСС

«Известия»: использование новых тарифов ОСАГО начнется после подготовки нормативной базы

ТАСС19:18

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой
Коммерсантъ12:50
1

Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
75

В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
18

Суд арестовал второго за день члена совета оппозиции Белоруссии

25 августа суд Заводского района Минска за организацию несанкционированной акции приговорил к административному аресту на 10 суток лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума координационного совета оппозиции Сергея Дылевского.
РБК11:07
20

В России упали цены на дорогие смартфоны Xiaomi

Скидки распространяются на смартфоны: - Xiaomi Mi 10 8/256 Гб - 49990 рублей вместо 69990 - Poco F2 Pro 8/256 Гб - 39990 рублей вместо 49990 - Redmi Note 8 Pro - 14990 рублей вместо 19990 - Redmi 9 4/64 Гб - 11990 рублей вместо 13990 Скидки также распространяются на умные браслеты, наушники, роботы-пылесосы, телевизоры и другую электронную технику.
Российская газета08:43
20