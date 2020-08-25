Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября
Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО, оно вступит в силу с 5 сентября, говорится в сообщении регулятора. Согласно документу, с этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, как сообщают "Известия
" со ссылкой на источник в Министерстве юстиции, указание Центробанка о расширении тарифного коридора ОСАГО ещё находится на регистрации в ведомстве.
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