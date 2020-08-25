Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО, оно вступит в силу с 5 сентября, говорится в сообщении регулятора. Согласно документу, с этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз.В источнике
С чего всё началось
Кроме того, как сообщают "Известия
" со ссылкой на источник в Министерстве юстиции, указание Центробанка о расширении тарифного коридора ОСАГО ещё находится на регистрации в ведомстве.
Life.ru22:41
Подробнее о событии
Профиль

Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 5 сентября

Профиль13:38
Газета.Ru

Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели

Газета.Ru19:30
Интерфакс

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Интерфакс11:11
Life.ru

СМИ: Страховые компании начнут использование индивидуальных тарифов ОСАГО через две недели

Life.ru22:41
Ридус

ЦБ не ожидает роста средней стоимости ОСАГО из-за реформы

Ридус19:45
Авторадио

Минюст зарегистрировал указание Центробанка по ОСАГО

Авторадио12:24
ТАСС

«Известия»: использование новых тарифов ОСАГО начнется после подготовки нормативной базы

ТАСС19:18

Протоиерей Смирнов освобождён от должности главы патриаршей комиссии

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов освобождён от должности по состоянию здоровья, следует из постановления Священного синода РПЦ.
RT на русском14:19
172

МИД России прокомментировал обвинения Запада по ситуации с Навальным

В МИДе прокомментировали заявления американской стороны о том, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».
Известия14:11
375

Пекин выразил протест из-за появления самолета США в зоне учений Китая

Минобороны Китая выразило решительный протест США в связи с вторжением американского самолета-разведчика U-2 в воздушное пространство КНР на территории Северной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), где проводятся учения, заявил официальный представитель ведомства У Цянь.
Взгляд.ру10:10
17

На Ставрополье четыре кошки два года жили в запертой квартире

Госжилинспекция на Ставрополье освободила кошек, которые два года жили в запертой квартире умершей пенсионерки, выжили они благодаря соседям, просовывавшим еду под дверь, сообщает региональное управление ведомства.
РИА Новости03:37
27

В США уличили депутатов Рады во лжи в связи с законом о локализации

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что украинские законодатели лгут, когда ссылаются на якобы похожие американские законы, аргументируя необходимость принятия законопроекта о локализации.
Евразия Daily04:33
1

Межзвездный объект Оумуамуа может оказаться инопланетной технологией

Объект, прибывший, предположительно, из окрестностей Веги, может быть образцом инопланетных технологий — считают ученые, опубликовавшие соответствующую гипотезу на страницах издания Astrophysical Journal Letters.
Planet Today08:59
11

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъ12:50
1