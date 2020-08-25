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Интерфакс
Интерфакс

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО, оно вступит в силу с 5 сентября, говорится в сообщении регулятора. Согласно документу, с этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз.В источнике
С чего всё началось
Известия

Полис ждет указания: реформа ОСАГО откладывается

С 24 августа стоимость полиса ОСАГО должна рассчитываться индивидуально для каждого водителя, с учетом целого ряда новых факторов, в том числе нарушений ПДД.
Известиявчера в 13:36
Подробнее о событии
Ридус

ЦБ не ожидает роста средней стоимости ОСАГО из-за реформы

Ридус19:45
Москва 24

Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели – СМИ

Москва 2402:53
ФедералПресс

«Известия»: новые тарифы ОСАГО запустят после создания нормативной базы

ФедералПресс01:04
Life.ru

СМИ: Страховые компании начнут использование индивидуальных тарифов ОСАГО через две недели

Life.ru22:41
Интерфакс

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Интерфакс11:11
Газета.Ru

Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели

Газета.Ru19:30
ТАСС

«Известия»: использование новых тарифов ОСАГО начнется после подготовки нормативной базы

ТАСС19:18

Черчесов высказался об идее натурализации Малкома

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не будет просить футболиста «Зенита» Малкома или какого-либо другого игрока принять российское гражданство ради выступлений за национальную команду.
RT на русском10:41

Пекин выразил протест из-за американского самолёта в зоне учений Китая

Пекин, 25 августа 2020, 17:01 — REGNUM Протест из-за появления американского самолёта-разведчика в зоне китайских военных учений выразило минобороны Китая 25 августа, сообщил У Цянь, официальный представитель военного ведомства.
REGNUM10:01
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Выросло число жертв массовой аварии на КАД Петербурга

По данным УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 24 августа около 14:10 мск во Всеволожском районе водитель легкового автомобиля Skoda на 48 км внутреннего кольца КАД совершил столкновение с грузовым бензовозом Volvo, после чего обе машины, пробив ограждение, выехали на внешнее кольцо КАД.
REGNUM06:50
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Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым

"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
SM News02:13
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Дума проверит ситуацию с Навальным на предмет иностранной провокации

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции проверит обстоятельства произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным на предмет вмешательства иностранных государств, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Интерфакс11:26
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомости05:50
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