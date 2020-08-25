Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября
Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО, оно вступит в силу с 5 сентября, говорится в сообщении регулятора. Согласно документу, с этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз.В источнике
С чего всё началось
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С 24 августа стоимость полиса ОСАГО должна рассчитываться индивидуально для каждого водителя, с учетом целого ряда новых факторов, в том числе нарушений ПДД.
Известиявчера в 13:36
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