Общество

ИнтерфаксИнтерфаксТарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО, оно вступит в силу с 5 сентября, говорится в сообщении регулятора. Согласно документу, с этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз.
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с чего всё началось

Полис ждет указания: реформа ОСАГО откладывается

Новые правила предусматривают расширение границ коридора для тарифов ОСАГО по легковым автомобилям физических лиц на 10% вниз и вверх. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска.
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Ридусвчера в 19:45

Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели

Газета.Ruвчера в 19:30

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Интерфакс11:11

Полис ждет указания: реформа ОСАГО откладывается

Известиявчера в 13:36
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