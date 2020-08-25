Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября
Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО, оно вступит в силу с 5 сентября, говорится в сообщении регулятора. Согласно документу, с этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз.В источнике
С чего всё началось
Полис ждет указания: реформа ОСАГО откладывается
Новые правила предусматривают расширение границ коридора для тарифов ОСАГО по легковым автомобилям физических лиц на 10% вниз и вверх. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска.
Известия24 августа в 13:36
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