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Интерфакс
Интерфакс

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Министерство юстиции зарегистрировало указание Банка России о расширении тарифного коридора по ОСАГО, оно вступит в силу с 5 сентября, говорится в сообщении регулятора. Согласно документу, с этой даты для легковых автомобилей физических лиц диапазон базовых ставок расширится на 10% вверх и вниз.В источнике
С чего всё началось
Известия

Полис ждет указания: реформа ОСАГО откладывается

Новые правила предусматривают расширение границ коридора для тарифов ОСАГО по легковым автомобилям физических лиц на 10% вниз и вверх. Это позволит в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска.
Известия24 августа в 13:36
Подробнее о событии
Lenta.ru

Рассчитывать ОСАГО начнут по новым правилам

Lenta.ru19:14
Интерфакс

Тарифный коридор в ОСАГО вновь расширят с 5 сентября

Интерфаксвчера в 11:11
Life.ru

СМИ: Страховые компании начнут использование индивидуальных тарифов ОСАГО через две недели

Life.ruвчера в 22:41
Ридус

ЦБ не ожидает роста средней стоимости ОСАГО из-за реформы

Ридусвчера в 19:45
Газета.Ru

Новые тарифы ОСАГО смогут назначаться через две недели

Газета.Ruвчера в 19:30
ТАСС

«Известия»: использование новых тарифов ОСАГО начнется после подготовки нормативной базы

ТАССвчера в 19:18
Известия

Полис ждет указания: реформа ОСАГО откладывается

Известия24 августа в 13:36

Меркель призвала Россию наказать виновных в отравлении Навального

Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас обратились к российским властям с призывом провести максимально прозрачное расследование инцидента с неожиданным ухудшением здоровья оппозиционного политика Алексея Навального, и наказать людей, причастных к возможному покушению на него.
Меркель призвала Россию наказать виновных в отравлении Навального
Труд24 августа в 13:49
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Семь человек с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 66 человек подтверждено заражение коронавирусом, выздоровели — 177 пациентов, зарегистрировано 7 летальных исходов среди носителей COVID-19, в двух случаях пациенты скончались непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.comвчера в 02:32
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МИД России считает неуместным обвинения главы МИД Литвы в адрес Минска

«Полагаем, обвинения со стороны главы литовского внешнеполитического ведомства в адрес властей соседней страны в «неуважении к своему народу», по меньшей мере, неуместны», - сообщается в документе.
Городовойвчера в 14:35
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Центр Гамалеи получил разрешение на испытания вакцины от COVID-19

«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» её разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.
RT на русскомвчера в 12:26
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Дмитрий Быков - об отравлении Навального: Хотели бы убить, убили бы

Писатель и публицист Дмитрий Быков, снисходительно отозвавшись об альтернативных отравлению версиях комы политика Алексея Навального, выразил мнение, что полное его устранение ни в чьи планы не входило.
ЗакC.Рувчера в 06:59
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новостивчера в 03:20
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Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами

Модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ в рамках государственных испытаний подвергли ракетному обстрелу с земли, сообщил в интервью РИА Новости начальник отдела летных служб, старший летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения "Миль и Камов" (входит в "Вертолеты России" Ростеха) Герой России Сергей Маслов.
РИА Новости20:40