Экономика
Газета.RuРоссиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известия16 октября в 17:01
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Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора
Известия16 октября в 17:01
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Армия и оружие
В США подготовили законопроект о санкциях против Турции и России
О подготовке новых санкций США против России и Турции сообщил на своей странице в "Твиттере" Боб Менендес, один из сенаторов, подготовивших пакет ограничений.
Planet Today 03:20
Политика
Миллер объяснил Медведеву ситуацию с контрактом на транзит с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым рассказал об условии для нового контракта на транзит газа с Украиной.
RT на русском 07:02
Общество
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав
Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости 06:25
Экономика
ЦБ хочет блокировать счета собственников банков без решения суда
Сегодня, 17 октября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ хочет создать новый правовой механизм борьбы с выводом активов, который позволит ему блокировать счета и операции с имуществом владельцев финансовых организаций до того, как суд решит взыскать с них убытки.
Саминвестор вчера в 02:31
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные прививки
В Ведомстве составили список потенциально опасных прививок, которые могут привести к осложнениям.
Piter.tv 06:39
Общество
Россияне едят слишком много яиц
Жители России едят слишком много яиц. Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СІВ. В среднем россиянин в год съедает 280 яиц.
Вести.Ru 02:38
Общество
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 13:30
Авто
АвтоВАЗ проверит наличие динамиков на Lada Largus
В документе сообщается, что при наличии автомобиля Lada Largus из списка в дилерском центре необходимо проверить наличие в нём громкоговорителей задних дверей, а если их не окажется, то произвести установку громкоговорителей 8200309487.
Тарантас Ньюс 02:33
Общество
Финляндия облегчит россиянам получение пятилетних шенгенских виз
Как пояснили в министерстве иностранных дел Финляндии, на пятилетнюю визу смогут рассчитывать те заявители, у которых уже была оформлена многократная шенгенская виза сроком на два года, и она использовалась без нарушений.
Столица на Онего 05:16
Политика
Лукашенко и Ельцин предлагали Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и первый президент России Борис Ельцин в шутку предлагали бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону возглавить Союзное государство.
Lenta.ru 06:30
Общество
Роспотребнадзор предложил поэтапно запретить пластиковые пакеты
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) готовит законопроект о поэтапном сокращении производства и последующем запрете одноразовых пластиковых пакетов, сообщает в пятницу газета "Известия".
Интерфакс вчера в 19:25
Происшествия
Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира
РИА Новости вчера в 17:38
Наука
Сахарские муравьи перемещаются быстрее гепардов
Живущие в пустыне Сахара муравьи вида Cataglyphis bombycina оказались одними из самых быстрых живых существ на планете, выяснили ученые из Ульмского университета (Германия).
МедиаПоток вчера в 07:59
Шоу-бизнес
Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее
Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Происшествия
В Мексике после уличных боев задержан сын наркобарона Коротышки
Сын наркобарона Коротышки (настоящее имя — Хоакин Гусман Лоэра) Овидио Гусман Лопес был задержан после уличных боев с участием бронетехники в Мексике.
Известия вчера в 22:22
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Телеканал 360° вчера в 13:05
Происшествия
На Урале проходят похороны девушки, убитой при продаже машины
Менеджер по продажам из Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября, уехав с работы на встречу с потенциальным покупателем ее Audi Q5.
РИА Новости 03:15
Здоровье
Травматологи Челябинска уволились из больницы
Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан вчера в 01:21
Политика
Россия заявила о новых доказательствах принадлежности арктического шельфа
Минобороны получило новые доказательства принадлежности шельфа Северного Ледовитого океана России.
РБК 06:49
Политика
В ЛНР обвинили Киев в откровенной лжи о принятии законов по амнистии
Как утверждает представитель народной республики, «никаких обязательств по амнистии Киев не выполнил, замглавы МИД Украины Василий Боднар сегодня доложил Раде, что «Украина приняла все законы для амнистии в Донбассе» и откровенно солгал».
Журналистская правда 07:09
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru 16 октября в 12:34
Единоборства
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик встречаются в объединительном бою
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Гаджеты
Google оставила без привилегий владельцев новых смартфонов Pixel
С выходом смартфонов Google Pixel владельцы новых устройств эксклюзивных возможностей. Об этом сообщает издание slashgear.com.
Российская газета вчера в 03:43
Происшествия
В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилово
Задержаны замначальника районного отдела МВД - начальник полиции, а также его заместитель - начальник уголовного розыска.
Интерфакс 02:46
Политика
Горбачев рассказал об обращении к Путину
Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
Общество
Перелеты из России в США признали опасными
Продолжительные трансполярные перелеты, например, из России в США, могут представлять серьезную опасность для здоровья членов экипажа и пассажиров, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики Росгидромета Владимир Минлигареев.
Lenta.ru 05:23
Армия и оружие
На учениях «Гром-2019» запустили «Калибры» и баллистические ракеты
Пуски баллистических и крылатых ракет состоялись в рамках учений "Гром-2019".
Life.ru вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в дерзком образе для концерта
В Сети появились новые фото Аллы Пугачевой в стильном и дерзком образе. Уже в ноябре Примадонна даст юбилейный концерт в Минске.
Газета Metro 16 октября в 09:51