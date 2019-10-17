Экономика

РБКРБКТарифы ЖКХ для населения могут вырасти из-за углеродного сбора

Новые платежи для предприятий за превышение квоты на выброс парниковых газов могут привести к росту тарифов ЖКХ для населения, увеличению темпов инфляции, а также в целом негативно отразиться на динамике роста экономики.
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с чего всё началось

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.
Известия16 октября в 17:01

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Оценены последствия нового налога Чубайса

Lenta.ru17 октября в 08:34

Эксперт: вводить налог на все выбросы в РФ не хотят даже авторы этой идеи

РИА Новости17 октября в 07:35

«Известия»: сенаторы и РСПП раскритиковали законопроект об «углеродном сборе»

ТАСС16 октября в 19:33

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за «углеродного» налога

РЕН ТВ17 октября в 03:14

Экономист объяснил скандальность нового «налога Чубайса»

URA.Ru17 октября в 02:01

Новый налог может привести к росту тарифов ЖКХ - СМИ

Интерфакс17 октября в 03:41

Углеродный спор: бизнес предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за нового сбора

Известия16 октября в 17:01
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Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

Вести.Ru вчера в 23:10
Общество

Более полумиллиона человек вышли в Барселоне на манифестацию

Интерфакс вчера в 13:06
Энергетика

«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Политика

Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой

Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Вести.Ru вчера в 08:14
Происшествия

Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске

Lenta.ru 17 октября в 01:46
Фигурное катание

Россиянки неудачно выступили в короткой программе на Skate America

Российские фигуристки крайне неудачно выступили в короткой программе на первом в сезоне турнире серии Гран-при Skate America.
Российская газета 02:34
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF

Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.
РИА Новости 00:52
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Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Армия и оружие

Российские журналисты побывали на брошенной американской базе в Сирии

Российская газета 02:23
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Лионель Месси: Очевидно, останусь в «Барселоне» до конца карьеры

Bookmaker-ratings.ru 00:07
Политика

Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»

На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
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ЖКХ

Из-за аварии 33 населенных пункта остались без света в Алтайском крае

В девятом часу утра в Солонешенском районе произошла авария на воздушной линии электропередачи 110 кВ. Из-за этого под отключение попали 33 села, в которых проживают почти девять тысяч человек.
Алтайская правда 01:28
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Происшествия

Пятеро детей погибли при пожаре в Ярославской области

РБК 02:27
Политика

РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви

Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).
ФАН 17 октября в 11:01
Политика

Пранкеры Лексус и Вован разыграли губернатора Аляски

Российские пранкеры Лексус и Вован разыграли губернатора Аляски Майка Данливи, позвонив ему от лица бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и бывшего посла Украины в США Валерия Чалого и предупредив о том, что РФ якобы собирается аннексировать Аляску.
Российская газета вчера в 12:26
Политика

Украина настаивает на роспуске ДНР и ЛНР

Среди условий, без соблюдения которых невозможно выполнение политического блока вопросов Минских соглашений, помимо роспуска ДНР и ЛНР, Дарья Олифер упомянула полное прекращение огня и вывод иностранных войск и военной техники с территории Украины.
Рамблер 16 октября в 02:32
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
Происшествия

В Москве задержан начальник полиции района Дорогомилово

В пресс-центре министерства внутренних дел «Интерфаксу» пояснили, что высокопоставленные правоохранители были задержаны при получении 3,5 млн рублей от гражданина.
Говорит Москва вчера в 02:59
Футбол

Гвардиола хочет засунуть своих игроков в холодильник

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что хочет сделать с футболистами, чтобы уберечь их от травм, передает The Telegraph.
Газета.Ru вчера в 18:42
Экономика

Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом

Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.
ТАСС вчера в 10:28
Авто

Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа

Авто полностью покрыто камуфляжем, но специалисты увидели детали паркетника.
ГЛАС.RU вчера в 14:15
Армия и оружие

Сирийские курды обвинили Турцию в нарушении перемирия

Газета.Ru вчера в 08:40
Общество

Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

РИА Новости вчера в 18:14
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России

Московский "Локомотив" в матче 13-го тура чемпионата России одержал победу над грозненским "Ахматом", сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 15:01
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Происшествия

В Мексике задержали одного из сыновей наркобарона Коротышки

Власти Мексики заявили о задержании в штате Синалоа одного из сыновей наркобарона Гусмана Лоэры («Коротышки»), пишет издание Exselcior.
Росбалт 17 октября в 21:21
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Гаджеты

В Китае представлен первый в мире смартфон на базе Snapdragon 865

Astera вчера в 12:23
Финансы

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки

Центробанк России предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами, однако, в текущей ситуации с уровнем инфляции ниже целевых показателей регулятор допускает ее более решительное снижение.
ТАСС вчера в 02:06
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