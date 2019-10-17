Экономика
РБКТарифы ЖКХ для населения могут вырасти из-за углеродного сбора
Новые платежи для предприятий за превышение квоты на выброс парниковых газов могут привести к росту тарифов ЖКХ для населения, увеличению темпов инфляции, а также в целом негативно отразиться на динамике роста экономики.
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с чего всё началось
Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.Известия16 октября в 17:01
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