Как пояснил «Известиям» член комитета РСПП по экологии и природопользованию Максим Довгялло, с учетом того, что тепло — полностью тарифицируемый вид энергии, введение платы за углерод прямо приведет к росту тарифов для населения, а в конечном итоге и повышению цен на продукцию металлургического комплекса, транспорт, росту инфляции.

с чего всё началось

Новые платежи для предприятий за превышение квоты на выброс парниковых газов могут привести к росту тарифов ЖКХ для населения, увеличению темпов инфляции, а также в целом негативно отразиться на динамике роста экономики.

Тарифы ЖКХ для населения могут вырасти из-за углеродного сбора

Энергетика «Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.

Политика Украинский нардеп Гончаренко пообещал добраться до Ольги Скабеевой Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.

Фигурное катание Россиянки неудачно выступили в короткой программе на Skate America Российские фигуристки крайне неудачно выступили в короткой программе на первом в сезоне турнире серии Гран-при Skate America.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF Россиянин Артур Бетербиев победил украинского боксера Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF.

Шоу-бизнес Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.

Политика Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании» На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».

ЖКХ Из-за аварии 33 населенных пункта остались без света в Алтайском крае В девятом часу утра в Солонешенском районе произошла авария на воздушной линии электропередачи 110 кВ. Из-за этого под отключение попали 33 села, в которых проживают почти девять тысяч человек.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Политика РПЦ разорвет отношения с признающими ПЦУ архиереями Элладской церкви Русская православная церковь (РПЦ) намерена разорвать молитвенное общение с иерархами Элладской (Греческой) православной церкви (ЭПЦ), которые признают неканоническую «новую церковь» Украины (Православная церковь Украины).

Политика Пранкеры Лексус и Вован разыграли губернатора Аляски Российские пранкеры Лексус и Вован разыграли губернатора Аляски Майка Данливи, позвонив ему от лица бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и бывшего посла Украины в США Валерия Чалого и предупредив о том, что РФ якобы собирается аннексировать Аляску.

Политика Украина настаивает на роспуске ДНР и ЛНР Среди условий, без соблюдения которых невозможно выполнение политического блока вопросов Минских соглашений, помимо роспуска ДНР и ЛНР, Дарья Олифер упомянула полное прекращение огня и вывод иностранных войск и военной техники с территории Украины.

Политика Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.

Происшествия В Москве задержан начальник полиции района Дорогомилово В пресс-центре министерства внутренних дел «Интерфаксу» пояснили, что высокопоставленные правоохранители были задержаны при получении 3,5 млн рублей от гражданина.

Футбол Гвардиола хочет засунуть своих игроков в холодильник Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что хочет сделать с футболистами, чтобы уберечь их от травм, передает The Telegraph.

Экономика Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.

Авто Hyundai Grandeur впервые показали без камуфляжа Авто полностью покрыто камуфляжем, но специалисты увидели детали паркетника.

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Происшествия В Мексике задержали одного из сыновей наркобарона Коротышки Власти Мексики заявили о задержании в штате Синалоа одного из сыновей наркобарона Гусмана Лоэры («Коротышки»), пишет издание Exselcior.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.