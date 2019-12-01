Экономика
News.ruТарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить
Цены на услуги банков и тарифы ЖКХ могут вырасти из-за новых правил по взысканию долгов. Такого мнения придерживаются эксперты после заседания рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере коллекторской деятельности.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.Коммерсантъ19 декабря в 17:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Экономика
ПФР назвал сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика
Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе
«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
Политика
Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Армия и оружие
ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки
Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено
Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Единоборства
Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Происшествия
Источники сообщили об обысках у дагестанских налоговиков
Ранее "Кавказский узел" писал, что источники сообщили об обысках в дагестанском управлении Федерального казначейства, которые прошли 13 декабря.
Энергетика
Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины
С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Политика
Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года
Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Киев обсудят вопрос о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.
Хоккей
Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Происшествия
Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Космос
Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру
Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Авто
Бюджетная версия Kia Sportage ставит рекорды продаж
Политика
Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла десятикилометровую гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Общество
Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе
Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Авто
В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега
О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Авто
Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей
Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Происшествия
Школьницы из Архангельска убили подругу ради забавы
Футбол
«Ливерпуль» назвал состав на финал клубного ЧМ
Стал известен состав «Ливерпуля» на финал клубного чемпионата мира проитв «Фламенго». Игра начнется в 20.30 по московскому времени.
Политика
Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.