Экономика

News.ruNews.ruТарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить

Цены на услуги банков и тарифы ЖКХ могут вырасти из-за новых правил по взысканию долгов. Такого мнения придерживаются эксперты после заседания рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере коллекторской деятельности.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Новые правила взыскания долгов подверглись критике Банки и компании ЖКХ выступили категорически против распространения на них нового закона о возврате просроченной задолженности физлиц.
Коммерсантъ19 декабря в 17:31

Подробнее о событии

В России резко вырастут тарифы ЖКХ

AmurMedia.ru19 декабря в 22:05

Тарифы ЖКХ и цены на услуги банков могут резко повысить

News.ruвчера в 00:58

Россиян ждет рост цен на услуги ЖКХ и банков

Pravda.Ruвчера в 00:58

В России могут вырасти тарифы на ЖКУ и цены на услуги банков

ФедералПресс19 декабря в 22:55

Вырастут ли тарифы ЖКХ из-за новых правил взыскания долгов?

Аргументы и Фактывчера в 05:47

Россиян предупредили об угрозе повышения тарифов ЖКХ и цен на услуги банков

URA.Ru19 декабря в 20:38

Приставов не ждут в банках и ЖКХ

Коммерсантъ19 декабря в 17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Экономика

ПФР назвал сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь поступят на банковские карты россиян с 30 декабря, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России (ПФР).
RT на русском вчера в 15:25
Политика

Лавров назвал предложенные Киевом участки разведения сил в Донбассе

«Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет», — цитирует РИА Новости Лаврова.
RT на русском 13:58
Политика

Зюганов допускает проведение досрочных выборов президента РФ

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает, что в России могут быть проведены досрочные президентские выборы.
Вести.Ru 13:11
Армия и оружие

ВМФ РФ получит в 2020 году четыре атомные подлодки

Добавим, что в 2020 году судостроительные предприятия передадут Военно-морскому флоту России сразу шесть подводных лодок.
REGNUM вчера в 01:36
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено

Швейцарская компания Allseas приостановила строительство российского газопровода «Северный поток-2» из-за угрозы санкций США.
Lenta.ru вчера в 19:22
Футбол

«Барселона» разгромила «Алавес» в домашнем матче Примеры

Чемпионат 11:53
Единоборства

Кадыров вызвал на поединок бойца ММА Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко.
Известия 12:22
Происшествия

Источники сообщили об обысках у дагестанских налоговиков

Ранее "Кавказский узел" писал, что источники сообщили об обысках в дагестанском управлении Федерального казначейства, которые прошли 13 декабря.
Кавказский узел вчера в 13:10
Энергетика

Кто выиграл от новых газовых соглашений России и Украины

С Украиной всё очевидно: газовый транзит даёт ей 3 млрд долларов ежегодно (это порядка 3% ВВП) и главное, позволяет создавать давление в собственной системе, которое обеспечивает поставки газа для внутренних пользователей (в Европе по реверсу необходимые объёмы газа закупить можно, но с доставкой его до потребителей возникнут проблемы).
Взгляд.ру 13:00
Происшествия

Группа подростков побила двух полицейских в Заполярье

Интерфакс 07:48
Политика

Россия и Украина обсудят прямые поставки газа после Нового года

Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что Москва и Киев обсудят вопрос о прямых поставках российского газа на Украину после новогодних праздников.
Московский Комсомолец 09:37
Хоккей

Овечкин помог «Вашингтону» выиграть у «Нью-Джерси»

Вести.Ru вчера в 21:44
Единоборства

Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver

Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Газета.Ru 12:42
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Космос

Ракета «Союз» стартовала с космодрома Куру

Российская ракета-носитель «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским телескопом CHEOPS, успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Известия 18 декабря в 04:12
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости вчера в 00:21
Авто

Бюджетная версия Kia Sportage ставит рекорды продаж

Daily-Motor.Ru 08:46
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа о проблемах в отношениях США и России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях.
ТАСС 08:36
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета 09:30
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла десятикилометровую гонку преследования на этапе Кубка мира во французском Анси.
Газета.Ru 10:40
Общество

Эндокринолог назвала способ окончательно избавиться от жира на животе

Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден рассказала о способах похудеть даже при медленном обмене веществ и окончательно избавиться от жира на животе.
Известия вчера в 19:51
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Авто

В гараже найдена «Волга» 1989 года выпуска почти без пробега

О находке сообщил блогер Roma Urraco, который рассказал, что в гараж новую машину пригнали в начале 2000-х из села.
Tvoe-avto.com вчера в 08:58
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 08:48
Авто

Экспериментальный пикап ГАЗ «Атаман» продают за 600 тыс. рублей

Пикап дебютировал в 1996 году, сочетая рамную конструкцию, пружинный передний мост, рессорную заднюю подвеску, оригинальный капот с фарами от «Волги» и большую кабину от грузового ГАЗ-3307.
Letnews.ru вчера в 11:55
Происшествия

Пропавшую 16 лет назад девочку c потерей памяти нашли в Красноярске

Lenta.ru 12:04
Происшествия

Школьницы из Архангельска убили подругу ради забавы

Газета.Ru вчера в 13:31
Футбол

«Ливерпуль» назвал состав на финал клубного ЧМ

Стал известен состав «Ливерпуля» на финал клубного чемпионата мира проитв «Фламенго». Игра начнется в 20.30 по московскому времени.
Спорт-Экспресс 11:15
Политика

Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.
ТАСС 11:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное