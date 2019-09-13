с чего всё началось

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Происшествия На Украине призвали расследовать осквернение памятника жертвам Холокоста Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица призвал полицию расследовать осквернение памятника на месте массового убийства евреев в Николаевской области и отметил, что подозреваемые должны оказаться в суде.

Финансы Рубль вырос к доллару и евро на фоне сильно подорожавшей нефти Доллар и евро падают на Московской бирже в понедельник утром, рубль уверенно растет к бивалютной корзине в условиях сильного скачка цен на нефть после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Футбол Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не смог сдержать слёз, когда ему показали кадры из видеоинтервью с его покойным отцом.

Общество В Екатеринбурге показали эскиз работы Покраса Лампаса без креста Стало известно, как будет выглядеть арт-объект Покраса Лампаса в Екатеринбурге после восстановления.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия Двух человек ранили в ходе стрельбы у станции метро в Москве Двое мужчин госпитализированы с ранениями различной степени тяжести после стрельбы в районе станции метро «Тимирязевская».

Политика Оскорбившая жителей Тулуна чиновница попросила прощения и уволилась Глава пресс-службы иркутского губернатора Ирина Алашкевич, которую обвинили в том, что она назвала россиян быдлом, попросила прощения у жителей Тулуна.

Шоу-бизнес У Заворотнюк начались тяжелые осложнения Пневмония стала осложнением из-за аппарата искусственной вентиляции легких.

Общество Названы регионы России с самыми высокими тарифами на ЖКУ Список самых дорогих для жизни субъектов возглавил Камчатский край. Здесь платить за ЖКУ приходится почти десять тысяч рублей в месяц.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Происшествия При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Общество Правительство России запретило умерщвлять бездомных животных Правительство России утвердило методические указания по обращению с бездомными животными при отлове.

Общество ВЦИОМ изучил отношение россиян к женщинам в политике Абсолютное большинство - 78% респондентов - положительно относятся к тому, что женщины реализуют себя в политической сфере, 81% опрошенных уверены, что женщины должны быть представлены в политике наравне с мужчинами.

Политика Хуситы грозят новыми атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглись атаке дронов.

Экономика В Госдуме прогнозируют провокации из-за интеграции России и Белоруссии Как сообщало ранее ИА REGNUM, программа экономической интеграции России и Белоруссии рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Здоровье Кардиолог назвал опасные позы для сна Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".

Экономика Названы крупнейшие частные компании России «Лукойл» в седьмой раз подряд оказался крупнейшей российской частной компанией.

Происшествия Насильник четыре дня удерживал школьницу в квартире в Москве Мужчина похитил 13-летнюю школьницу в Москве и четыре дня удерживал ее в квартире на юго-востоке города.

Культура Обнаружена ранее неизвестная песня Юлии Началовой Бывший PR-директор российской певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала журналистам, что в студии исполнительницы уже после ее похорон была обнаружена ранее неизвестная песня.

Кино Железный человек появится в новом фильме Marvel «Черная вдова» Согласно информации Comic Book, в фильме Marvel «Чёрная вдова» может быть несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что гибель последнего видели в последней части «Мстителей».