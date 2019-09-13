Экономика

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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Квартплата без процента

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.
Российская газета12 сентября в 10:02

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Квартплата без процента

Российская газета12 сентября в 10:02

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Lenta.ru13 сентября в 05:07

Платить по квитанциям ЖКХ станет дешевле

Deita.ru12 сентября в 20:28

Россияне станут меньше платить за коммуналку

ФедералПресс12 сентября в 23:57

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Москва 2413 сентября в 08:07

Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ

Клопс13 сентября в 08:34

В России тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Газета Кемерова13 сентября в 06:00
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Спорт

Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника

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Политика

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Интерфакс 09:25
Экономика

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Автомобилестроительный концерн Daimler представил двухместный концепт-кар Vision Mercedes Simplex, который внешне напоминает Mercedes-Benz 1901 года, но полагается на передовые технологические решения.
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Двух пассажирок рейса Симферополь-Москва задержали за пьянку на борту

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Газета.Ru 09:55
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Ученые сделали материалы устойчивыми к землетрясениям и взрывам

Команда инженеров из университета Сан-Диего представила метод, который может сделать материалы более устойчивыми к сильным ударам — таким как землетрясения или взрывы.
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Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии

Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
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Иран предупредил США о дальности ракет после обвинений в атаке дронов

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Шоу-бизнес

Волочкова назвала свадьбу Собчак вакханалией

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
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Американский военный самолет выдал себя за гражданский борт и пролетел у самых границ Крыма

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Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Superjet 100 может быть подвергнут ребрендингу в связи с некоторыми проблемами, в частности после катастрофы в Шереметьево.
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ТК Звезда 11:05
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В Казахстане столкнулись автобус и поезд

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Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
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Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу

Встреча завершилась победой испанских спортсменов со счетом 97:75. Сборная Испании стала победителем чемпионата мира второй раз в истории.
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Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
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Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28
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