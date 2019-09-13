Экономика
Lenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.Российская газета12 сентября в 10:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:52, Вашингтон
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Политика
Джонсон сравнил «вырывающуюся» из Евросоюза Британию с Халком
Премьер министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза, сообщает издание Mail on Sunday.
РИА Новости 09:41
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату ИВЛ
Российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк подключена к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Пятый канал 04:41
Политика
Петр Авен рассказал о своих встречах с Путиным
В апреле 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что совладелец Альфа-банка Петр Авен, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава Росгеологии Сергей Горьков, упомянутые в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера, докладывали президенту РФ Владимиру Путину наиболее важные моменты о своих контактах с американской стороной.
Интерфакс 09:25
Экономика
Голикова объявила уровень индексации страховых пенсий в 2020 году
«В 2020 году страховые пенсии будут проиндексированы на 6,6%», — заявила вице-премьер.
РБК 13 сентября в 04:48
Происшествия
Под Петербургом машины встали в 12-километровой пробке
На въезде в Санкт-Петербург, на трассе "Сортавала" (А-121) образовалась гигантская пробка.
Российская газета 09:57
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Авто
Новый концепт-кар Mercedes выглядит как авто 1901 года
Автомобилестроительный концерн Daimler представил двухместный концепт-кар Vision Mercedes Simplex, который внешне напоминает Mercedes-Benz 1901 года, но полагается на передовые технологические решения.
BitCryptoNews 06:00
Происшествия
Двух пассажирок рейса Симферополь-Москва задержали за пьянку на борту
Как отмечается, задержанные распивали алкогольные напитки в самолете рейса Симферополь-Москва.
Газета.Ru 09:55
Наука
Ученые сделали материалы устойчивыми к землетрясениям и взрывам
Команда инженеров из университета Сан-Диего представила метод, который может сделать материалы более устойчивыми к сильным ударам — таким как землетрясения или взрывы.
Хайтек 08:02
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Шоу-бизнес
Волочкова назвала свадьбу Собчак вакханалией
Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
URA.Ru 11:41
Армия и оружие
Американский военный самолет выдал себя за гражданский борт и пролетел у самых границ Крыма
ГЛАС.RU вчера в 01:47
Политика
Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского
На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Политика
Глава «Ростеха» не исключил переименования самолета Superjet 100
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Superjet 100 может быть подвергнут ребрендингу в связи с некоторыми проблемами, в частности после катастрофы в Шереметьево.
Коммерсантъ 02:22
Политика
Захарова оценила слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
RT на русском 11:27
Политика
Жириновский рассказал о «достойном конце Украины»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
РИА Новости 08:50
Политика
Помощник госсекретаря США посетит Москву
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филип Рикер собирается с деловой поездкой в Москву.
Газета.Ru 09:27
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Российский многоцелевой истребитель Су-35 оказал свои возможности в небе над турецким Стамбулом. Полет самолета продолжался около 15 минут.
ТК Звезда 11:05
Происшествия
В Казахстане столкнулись автобус и поезд
RT на русском 11:02
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12 сентября в 12:14
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Встреча завершилась победой испанских спортсменов со счетом 97:75. Сборная Испании стала победителем чемпионата мира второй раз в истории.
РБК 10:06
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Транспорт
В Москве прошёл парад городской техники
Около 700 единиц спецтехники приняли участие в параде в Москве.
RT на русском вчера в 14:01
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Политика
Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов посоветовал участникам митинга, выступающим против результатов выборов главы Улан-Удэ, обратиться со своими претензиями в правоохранительные органы.
Интерфакс 09:28