с чего всё началось

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Игры В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.

Политика Россия и Белоруссия договорились о единых налогах Россия и Белоруссия договорились о едином Налоговом кодексе и Гражданском кодексе на уровне Союзного государства, сообщил в понедельник "Коммерсантъ" со ссылкой на программу экономической интеграции стран.

Здоровье Употребление томатов может быть вредно для здоровья Врач из США Стивен Гандри высказал предположение, что томаты наносят вред здоровью человека из-за определенного белка лектина, который входит в состав помидора для сопротивления вредителям.

Общество Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на «Авито» Услуга "друга на час" становится все более популярной среди россиян, при этом ее стоимость за год снизилась, рассказали РИА Новости в сервисе для размещения объявлений "Авито".

Общество Названа самая высокооплачиваемая профессия в России В Министерстве труда назвали самую высокооплачиваемую профессию в России.

Волейбол Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Наука Ученые объяснили ловкость рук пианистов Ученые объяснили ловкость рук пианистов и обнаружили взаимосвязь между моторной и соматосенсорной системой.

Происшествия Сотрудника Росгвардии убили на Сахалине за замечание о курении Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.

Шоу-бизнес Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери Поклонники считают — супругу певицы больно читать комментарии о том, что его наследница очень похожа на поп-короля.

Энергетика Мировые цены на нефть значительно выросли Мировые цены на нефть выросли на 10-12%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Происшествия Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.

Авто 80-летний лимузин ЗИС продают в Новосибирске за 75 миллионов За семиместный советский лимузин ЗИС-101 1938 года выпуска продавец запрашивает 75 млн рублей.

Политика Франция хочет предоставить Сноудену убежище Недавно бывший американский разведчик рассказал в интервью France Inter, что просил убежище во Франции еще в 2013 году, когда президентом был Франсуа Олланд.

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Экономика Социальные пенсии россиян проиндексируют на 7% в 2020 году Кабмин в 2020 году планирует проиндексировать страховые пенсии в России на 6,6%, а социальные - на 7%, заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова.