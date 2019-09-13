Экономика
Lenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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с чего всё началось
Как рассказал "Российской газете" замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, были случаи, когда в состав тарифа закладывалась комиссия в размере до 7% от суммы переводов.Областная газета13 сентября в 03:51
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Ученые объяснили ловкость рук пианистов и обнаружили взаимосвязь между моторной и соматосенсорной системой.
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«Оренбург» вырвал победу у «Рубина»
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РИА Новости вчера в 21:36
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Сотрудник Росгвардии был убит в ночь на 14 сентября в Южно-Сахалинске после того, как сделал замечание о курении в общественном месте.
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Недавно бывший американский разведчик рассказал в интервью France Inter, что просил убежище во Франции еще в 2013 году, когда президентом был Франсуа Олланд.
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В интервью украинскому каналу «1+1» Волкер заявил, что «оккупация Донбасса» противоречит интересам России.
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Astera 13 сентября в 14:55