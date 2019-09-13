Экономика
Lenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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с чего всё началось
Как рассказал "Российской газете" замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, были случаи, когда в состав тарифа закладывалась комиссия в размере до 7% от суммы переводов.Областная газета13 сентября в 03:51
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 19:42, Вашингтон
Космос
SpaceX отменила туристические полеты к МКС из-за отсутствия желающих
Руководство компании Bigelow Aerospace приняло решение отказаться от запланированных ранее рейсов по доставке туристов на МКС с помощью кораблей компании SpaceX.
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Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
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Аргументы недели 15:03
Политика
Трамп разрешил открыть резервы США после атак на объекты Эр-Рияда
Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:19
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На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки
Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».
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В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019»
Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.
РИА Новости 17:41
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
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Общество
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Кино
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Авто
Самые бюджетные модели Datsun получили вариатор
Компактвэны появились в продаже еще 5 лет тому назад. И поэтому обе модели получили нову трансмиссию - вариатор X-tronic.
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Актриса Анастасия Заворотнюк впала в глубокую кому.
РЕН ТВ 05:33
Армия и оружие
На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ
По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.
Rusvesna.su вчера в 16:39
Авто
Сертификацию автосервисов предложили ввести в России
В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.
ГЛАС.RU 13 сентября в 01:36
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru вчера в 07:05
Армия и оружие
Китай опередил Россию и США в производстве ракет средней дальности
Народные новости 06:37
Политика
Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ
Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Политика
Путин проведет переговоры с Роухани на саммите в Анкаре
Ранее сообщалось, что президент РФ намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре.
ФАН 13 сентября в 10:46
Наука
Человеческое тело может долго двигаться после смерти
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ИнфоСМИ 04:09
Энергетика
Минфин предупредил о выпадающих доходах бюджета из-за нефтяных льгот
Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет.
REGNUM 13 сентября в 05:47
Авто
Обновлённый Hyundai Solaris появится в продаже в октябре
Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.
Новые автомобили 13 сентября в 22:59
Политика
СМИ: в Грецию перебежали 22 сторонника Гюлена из Турции и попросили убежища
22 сторонника лидера организации фетхуллахистов Фетхуллаха Гюлена перебежали из Турции в Грецию и попросили там убежища.
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Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Игры
В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию
Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
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Происшествия
В Колумбии в результате крушения самолета погибли семь человек
Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.
Аргументы и Факты 19:27
Гаджеты
Samsung может объединить флагманские линейки в одну
Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
Ferra вчера в 10:50
Киберспорт
В игре World of Tanks появится трассировка лучей
В ходе проведения фестиваля WG Fest 2019 сегодня, 15 сентября, представители белорусской компании Wargaming, специализирующейся на разработке компьютерных игр и околоигровых платформ, рассказали о новинке в World of Tanks.
Актуальные Новости 11:32
Футбол
«Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти
Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти.
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Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 13 сентября в 02:05
Энергетика
Украинцы переходят на отопление дровами
Жители Украины стали отказываться от газового отопления в пользу дров.
Свободная Пресса 13 сентября в 22:59