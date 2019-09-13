с чего всё началось

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Космос SpaceX отменила туристические полеты к МКС из-за отсутствия желающих Руководство компании Bigelow Aerospace приняло решение отказаться от запланированных ранее рейсов по доставке туристов на МКС с помощью кораблей компании SpaceX.

Политика Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.

Политика Трамп разрешил открыть резервы США после атак на объекты Эр-Рияда Президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты, передает РИА "Новости".

Общество На следующей неделе в Москве ожидаются первые заморозки Первые ночные заморозки будут в Москве уже на следующей неделе, сообщает портал «Метеоновости».

Армия и оружие В России стартуют стратегические военные учения «Центр-2019» Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров на церемонии открытия маневров, состоявшейся накануне, заявил, что учения "Центр-2019" послужат развитию военного сотрудничества и укреплению взаимодействия между Россией и странами-союзниками.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".

Авто Самые бюджетные модели Datsun получили вариатор Компактвэны появились в продаже еще 5 лет тому назад. И поэтому обе модели получили нову трансмиссию - вариатор X-tronic.

Армия и оружие На Донбассе неизвестный снайпер ликвидировал старших офицеров элитных подразделений ВСУ По сообщениям штаба оккупационных сил, потери ВСУ на Донбассе за тринадцатое сентября составили один погибший и восемь раненых военнослужащих.

Авто Сертификацию автосервисов предложили ввести в России В РоАД отмечают, что теневые сервисы несут опасность для дорожного движения, ввиду отсутствия должного оборудования и оснащения, а так же прозрачного налогообложения.

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Политика Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».

Политика Путин проведет переговоры с Роухани на саммите в Анкаре Ранее сообщалось, что президент РФ намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре.

Наука Человеческое тело может долго двигаться после смерти Ученые рассказали, что человеческие тела могут на протяжении длительного времени после смерти менять свое положение.

Энергетика Минфин предупредил о выпадающих доходах бюджета из-за нефтяных льгот Политика нефтяных льгот может привести к серьёзным негативным последствиям через 5−10 лет.

Авто Обновлённый Hyundai Solaris появится в продаже в октябре Компания Hyundai определилась со временем вывода на рынок обновленной версии седана Solaris/Verna.

Политика СМИ: в Грецию перебежали 22 сторонника Гюлена из Турции и попросили убежища 22 сторонника лидера организации фетхуллахистов Фетхуллаха Гюлена перебежали из Турции в Грецию и попросили там убежища.

Происшествия В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.

Игры В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.

Происшествия В Колумбии в результате крушения самолета погибли семь человек Небольшой самолет упал возле города Попаян Семь человек погибли в результате крушения небольшого самолёта в Колумбии, передает издание El Tiempo.

Гаджеты Samsung может объединить флагманские линейки в одну Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.

Киберспорт В игре World of Tanks появится трассировка лучей В ходе проведения фестиваля WG Fest 2019 сегодня, 15 сентября, представители белорусской компании Wargaming, специализирующейся на разработке компьютерных игр и околоигровых платформ, рассказали о новинке в World of Tanks.

Футбол «Милан» обыграл «Верону» благодаря единственному голу с пенальти Единственный гол в матча на 68-й минуте забил форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, реализовав пенальти.