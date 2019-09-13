с чего всё началось

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Происшествия Восемь человек стали жертвами возгорания жилого дома в Красноярске Обширное возгорание многоэтажного дома унесло жизни восьми человек в Красноярске. На месте происшествия работают следственные органы.

Наука Потребляй ответственно Мир второй половины XX века был мало похож на сегодняшний, в котором "золотой миллиард" уже прошел деиндустриализацию, а массовое промышленное производство переместилось на глобальный Юг, прежде всего в Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.

Происшествия Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Экономика Чиновники хотят ускорить торги имуществом банкротов Внести существенные изменения в процедуру торгов имуществом банкрота предлагает Минэкономразвития.

Экономика Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Политика Названы сроки нового обмена заключенными между Россией и Украиной Новый этап обмена заключенными между Москвой и Киевом состоится только после саммита нормандской четверки, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.

Политика Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши Opal — сухопутное продолжение "Северного потока-1" — газопровода, идущего по дну Балтийского моря из России в Германию, который построили в 2011 году.

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