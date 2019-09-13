Экономика
Lenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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с чего всё началось
Как рассказал "Российской газете" замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, были случаи, когда в состав тарифа закладывалась комиссия в размере до 7% от суммы переводов.Областная газета13 сентября в 03:51
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Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Политика
Путин, Эрдоган и Рухани могут затронуть тему атаки на саудовский НПЗ
Российская газета 02:41
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру
Lenta.ru вчера в 06:30
Происшествия
Восемь человек стали жертвами возгорания жилого дома в Красноярске
Обширное возгорание многоэтажного дома унесло жизни восьми человек в Красноярске. На месте происшествия работают следственные органы.
iReactor вчера в 20:59
Наука
Потребляй ответственно
Мир второй половины XX века был мало похож на сегодняшний, в котором "золотой миллиард" уже прошел деиндустриализацию, а массовое промышленное производство переместилось на глобальный Юг, прежде всего в Китай, Индию и страны Юго-Восточной Азии.
N+1 13 сентября в 05:00
Происшествия
Живущая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка
РИА Новости 02:35
Происшествия
Верховный суд России подтвердил приговор для шпиона из Польши
Верховный суд России признал законным решение Мосгорсуда приговорить к 14 годам колонии шпиона из Польши Марина (по другой версии, Мариана) Радзаевски, пытавшегося заполучить компоненты комплекса ПВО С-300.
RT на русском 03:20
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Экономика
Чиновники хотят ускорить торги имуществом банкротов
Внести существенные изменения в процедуру торгов имуществом банкрота предлагает Минэкономразвития.
Ведомости вчера в 16:45
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Политика
Названы сроки нового обмена заключенными между Россией и Украиной
Новый этап обмена заключенными между Москвой и Киевом состоится только после саммита нормандской четверки, сообщают "Известия" со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 22:27
Политика
Ситуация с Opal: сделать гадость России и Германии — удовольствие для Польши
Opal — сухопутное продолжение "Северного потока-1" — газопровода, идущего по дну Балтийского моря из России в Германию, который построили в 2011 году.
Вести.Ru вчера в 13:42
Общество
Похолодание и дожди прогнозируют на этой неделе в Ростове
В Ростове на наступившей неделе прогнозируют похолодание и дожди.
Rostov.ru 01:44
Шоу-бизнес
Гузеева похудела и перекрасила волосы
За время летних каникул артистка заметно похудела, благодаря специальной диете и сменила имидж, перекрасив волосы.
Uznayvse.ru 14 сентября в 11:56
Хоккей
Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ
Комитет НХЛ по этике наказал форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалификацией на три матча регулярного сезона НХЛ.
Все про Спорт ру вчера в 13:22
Здоровье
Очаг вируса африканской чумы свиней обнаружен в Приморье
АиФ Владивосток 02:17
Гаджеты
Официальное изображение Huawei Mate 30 Pro в высоком разрешении
Huawei Mate 30 RS Porsche Design удивил дизайном Известный сетевой информатор Эван Блэсс (Evan Blass), который опубликовал официальный рендер нового флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro, теперь также предлагает вашему внимание первое изображение Huawei Mate 30 RS Porsche Design.
iXBT.com 01:05
Происшествия
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
Известия вчера в 02:24
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Армия и оружие
В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ
Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.
Rusvesna.su 01:32
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Львы могут получить повышение, а Козероги будут чрезвычайно ленивы
ТЕЛЕЦ Сегодня вы можете начать новый грандиозный проект, который в случае успеха принесёт вам определённую известность.
Свойкировский.рф вчера в 07:52
Общество
С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск
С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.
Местное время (г. Пермь) вчера в 22:30
Происшествия
Шумахер выписался из парижской клиники и уехал из Франции
Известия вчера в 10:32
Армия и оружие
Россия испытывает новейший противолодочный комплекс «Ответ»
Россия испытывает новейший комплекс «Ответ», предназначенный для уничтожения подлодок. Государственные тесты завершатся в следующем году.
Актуальные Новости вчера в 10:43
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
У актрисы Анастасии Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 03:10
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ вчера в 03:11
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк сообщил о запрете комментировать ее состояние
Представитель Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил, что ему запрещено давать какие-либо комментарии относительно состояния здоровья российской актрисы.
Невские Новости вчера в 13:21
Общество
Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
РБК 00:00