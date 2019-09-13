с чего всё началось

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Политика Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк впала в кому и уже не может дышать самостоятельно По последним данным, актриса находится в коме; на фоне осложнений, спровоцированных онкологическим заболеванием (в частности, отека мозга), Анастасия уже не может дышать самостоятельно.

Политика Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».

Энергетика Трамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.

Экономика В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Политика Главы России, Ирана и Турции продолжают переговоры в Анкаре Урегулирование конфликта в Сирии обсудят лидеры России, Ирана и Турции. Они проведут трёхсторонние переговоры в Анкаре.

Технологии Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.

Гаджеты Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.

Экономика Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».

Политика Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина «Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.

Происшествия Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.

Общество Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.

Происшествия Трех работников реабилитационного центра арестовали в Ленобласти Троих подозреваемых арестовали по уголовному делу о незаконном лишении свободы людей в частных реабилитационных центрах в Ленинградской области.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

Волейбол Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.

Единоборства Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.

Гаджеты Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.

Футбол «Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.