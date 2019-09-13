Экономика

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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с чего всё началось
Как рассказал "Российской газете
" замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, были случаи, когда в состав тарифа закладывалась комиссия в размере до 7% от суммы переводов.
Областная газета13 сентября в 03:51

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Платить по квитанциям ЖКХ станет дешевле

Deita.ru12 сентября в 20:28

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Lenta.ru13 сентября в 05:07

Удавка ЖКХ: Почему власти не могут остановить рост тарифов

Царьград13 сентября в 01:32

Россияне станут меньше платить за коммуналку

ФедералПресс12 сентября в 23:57

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Москва 2413 сентября в 08:07

Дмитрий Медведев подписал постановление об исключении комиссии на ЖКХ

VSE42.RUвчера в 23:42

В РФ исключат из оплаты «коммуналки» плату комиссии

Независимый публицист12 сентября в 21:04
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:43, Вашингтон
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru вчера в 17:45
Общество

Резиденты Comedy Club высмеяли ситуацию с пожарами в Сибири

Телепрограмма 14 сентября в 13:50
Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впала в кому и уже не может дышать самостоятельно

По последним данным, актриса находится в коме; на фоне осложнений, спровоцированных онкологическим заболеванием (в частности, отека мозга), Анастасия уже не может дышать самостоятельно.
Киноафиша России вчера в 04:21
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru вчера в 11:55
Экономика

Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас 6 сентября согласовали с возможностью незначительных изменений «Программу действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», с соответствующим документом ознакомился «Коммерсантъ».
REGNUM 00:17
Энергетика

Трамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти

Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.
Ведомости 00:10
Здоровье

Кардиолог назвал опасные позы для сна

РИА Новости вчера в 21:36
Экономика

В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде планируют в ближайшее время провести совещание, на котором обсудят возможность провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе на предприятиях, входящих в национальный проект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Гаджеты

Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу

В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:11
Политика

Главы России, Ирана и Турции продолжают переговоры в Анкаре

Урегулирование конфликта в Сирии обсудят лидеры России, Ирана и Турции. Они проведут трёхсторонние переговоры в Анкаре.
Вести.Ru вчера в 23:09
Происшествия

Прилет семи рейсов в аэропорт Новосибирска задерживается из-за тумана

ТАСС вчера в 23:25
Технологии

Волгоградские инженеры создали уникальный легкий самолет

Легкое воздушное судно PJ-II DREAMER недавно презентовали на Международном авиасалоне в подмосковном Жуковском.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:22
Культура

Джеки Чан извинился перед фанатами, что не смог приехать в Москву

Аргументы и Факты 00:15
Гаджеты

Новая уязвимость в SIM-картах позволяет следить за пользователями

Специалисты по кибербезопасности обнаружили критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам взламывать смартфоны и шпионить за их хозяевами.
Волга-Медиа 13 сентября в 22:13
Гаджеты

Смартфон Vivo Nex 3 5G получил процессор Snapdragon 855 Plus

UfaTime.ru вчера в 12:19
Экономика

Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина

Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 13 сентября в 07:58
Политика

Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

«Политбюро 2.0» политологи называют неформальную структуру принятия решений окружением президента Владимира Путина и считают его самым влиятельным неформальным политическим институтом в России.
РБК вчера в 17:02
Происшествия

Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве

В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов.
РБК вчера в 13:58
Общество

Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ

Как показали итоги исследования, средний показатель доли затрат средней семьи на услуги ЖКХ в России - 9,6%. По расчетам экспертов РИА Новости, это около 4,4 тысячи рублей в месяц.
РИА Новости вчера в 17:33
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов

На основе нового рейтинга потребители на официальном сайте Роскачества могут ознакомиться с лучшими устройствами и определится, какое именно больше подойдёт конкретно им. В новом рейтинге список возглавили три модели от компании Samsung, а это модели Galaxy S10+, Galaxy Note 10+ и Galaxy Note 10.
Astera 13 сентября в 14:12
Происшествия

Трех работников реабилитационного центра арестовали в Ленобласти

Троих подозреваемых арестовали по уголовному делу о незаконном лишении свободы людей в частных реабилитационных центрах в Ленинградской области.
Известия вчера в 23:44
Происшествия

В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК вчера в 08:15
Авто

Как один из российских автозаводов превратился в металлолом и мусор

Российская газета вчера в 10:53
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо сына Платона от Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев перестал скрывать лицо своего сына от Жанны Фриске.
Дни24 13 сентября в 12:50
Волейбол

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости вчера в 09:55
Единоборства

Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба

В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт вчера в 01:12
Гаджеты

Цены на iPhone 11 Pro Max в России самые высокие в мире

Журналисты PhoneArena сравнили цены на новые смартфоны Apple по всему миру и оказалось, что максимальная версия iPhone 11 Pro Max в РФ стоит на 500 долларов дороже, чем в США.
Astera 13 сентября в 14:55
Футбол

«Реал» может получить 440 миллионов евро на трансферы в этом сезоне

Как утверждает AS, мадридцы имеют 156 миллионов евро ликвидных активов, которые они могут потратить на покупку новых игроков.
Sport24.ru вчера в 12:50
Путешествия

Россияне назвали желаемые для путешествий страны

В меньшей степени россиян интересуют поездки в Чехию, Израиль, Грецию и Скандинавские страны (по 2%).
RT на русском вчера в 23:48
Как работают Яндекс.Новости?
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