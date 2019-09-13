Экономика
Lenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.Российская газета12 сентября в 10:02
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Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
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Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
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Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку
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Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»
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Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
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