Экономика

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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Квартплата без процента

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.
Российская газета12 сентября в 10:02

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Квартплата без процента

Российская газета12 сентября в 10:02

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Lenta.ruвчера в 05:07

Платить по квитанциям ЖКХ станет дешевле

Deita.ru12 сентября в 20:28

Россияне станут меньше платить за коммуналку

ФедералПресс12 сентября в 23:57

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Москва 24вчера в 08:07

Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ

Клопсвчера в 08:34

В России тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Газета Кемеровавчера в 06:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:33, Вашингтон
Происшествия

В Армении при нападении медведя погиб польский турист

РИА Новости 13:34
Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что известно на данный момент о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк.
Капитал страны 13:06
Армия и оружие

Первые два российских вертолетоносца заложат в 2020 году в Крыму

Первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) планируют заложить уже в 2020 году.
Дни24 11 сентября в 03:06
Политика

МИД РФ назвал дезинформацией заявление сестры Пола Уилана

Министерство иностранных дел РФ назвало дезинформацией заявление Элизабет Уилан, которая назвала незаконным содержание под стражей ее брата Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже.
Российская газета 14:20
Общество

В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли

Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.
РБК вчера в 04:29
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия вчера в 14:04
Футбол

Хет-трик Абрахама принес «Челси» победу над «Вулверхэмптоном»

Больше всего голов – семь, — было забито в игре "Вулверхэмптона" и лондонского "Челси".
Вести.Ru 13:20
Политика

В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня

В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Мойка78 12 сентября в 23:43
Кино

Автор фильма «Сорокин Трип» представит его в Новосибирске 12 сентября

Газета Metro 12 сентября в 01:07
Происшествия

В Подмосковье электричка сбила насмерть двух человек

ТАСС 12:50
Шоу-бизнес

Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм

Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости 02:33
Политика

Кремль назвал условия для проведения встречи в нормандском формате

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться уже в октябре 2019 года.
Народные новости вчера в 19:28
Наука

Человеческие тела двигаются после смерти

После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.
MedikForum.ru 13:16
Происшествия

СК выяснит число нелегальных «реабилитационных» центров в России

Глава СК России Александр Бастрыкин выступил с поручением проверить, как много нелегальных "реабилитационных" центров действует в России.
РЕН ТВ 12:26
Политика

Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече

Газета.Ru вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Виторган проводит время с сыном, пока Собчак второй раз выходит замуж

Подписчики сразу начали комментировать пост в Сети, ведь, как известно, сегодня, 13 сентября, Ксения Собчак второй раз выходит замуж.
Народные новости вчера в 06:50
Политика

Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса

Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
РИА Новости 11:43
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области

Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.
РИА Новости 06:06
Шоу-бизнес

Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 13:00
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
РИА Новости 04:33
Экономика

Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд

Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.
РБК 09:24
Футбол

Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи»

Московский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 14:06
Здоровье

Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель

Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.
REGNUM вчера в 08:51
Футбол

Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку

Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.
РБК 13:53
Наука

Микроскопия без микроскопа: красота кодирования генов

Технология базируется на впрыскивании в клетки специальных маркеров, представляющих собой синтезированные фрагменты ДНК.
Популярная механика 03:19
Кино

Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2»

Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.
Кубань 24 10 сентября в 17:25
Общество

Муж подарил жене кольцо из человеческой кости

В группе That's It, I'm Ring Shaming, она разместила фото кольца в форме черепа, которое, как утверждает автор, сделано из человеческой кости.
Lenta.ru 12:40
Происшествия

На НПЗ в Саудовской Аравии произошли пожары из-за атаки беспилотников

На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости 01:44
Политика

Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Lenta.ru 09:20
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