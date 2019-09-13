Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.

с чего всё началось

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

Шоу-бизнес Андрей Разин рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что известно на данный момент о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк.

Политика МИД РФ назвал дезинформацией заявление сестры Пола Уилана Министерство иностранных дел РФ назвало дезинформацией заявление Элизабет Уилан, которая назвала незаконным содержание под стражей ее брата Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже.

Общество В ФКП разъяснили новый способ узаконить самовольно занятые земли Россияне могут узаконить самовольно занятые земли, если они используются более 15 лет.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.

Политика В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Шоу-бизнес Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.

Шоу-бизнес Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Политика Кремль назвал условия для проведения встречи в нормандском формате Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" может состояться уже в октябре 2019 года.

Наука Человеческие тела двигаются после смерти После смерти тело человека может двигаться в течение длительного времени.

Происшествия СК выяснит число нелегальных «реабилитационных» центров в России Глава СК России Александр Бастрыкин выступил с поручением проверить, как много нелегальных "реабилитационных" центров действует в России.

Шоу-бизнес Виторган проводит время с сыном, пока Собчак второй раз выходит замуж Подписчики сразу начали комментировать пост в Сети, ведь, как известно, сегодня, 13 сентября, Ксения Собчак второй раз выходит замуж.

Политика Глава МИД Украины призвал Раду изменить закон о статусе Донбасса Верховная рада Украины должна изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, заявил глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области Опубликовано видео с места ДТП в Ярославской области, где пассажирский автобус столкнулся с фурой.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Политика Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Экономика Bloomberg сообщил о возможном кредите МВФ для Украины на $5 млрд Украина готова согласиться на условия Международного валютного фонда (МВФ) по новому кредиту на сумму около $5 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Футбол Гол Крыховяка принес «Локомотиву» победу над «Сочи» Московский "Локомотив" одержал гостевую победу над "Сочи" в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

Здоровье Врачи Подмосковья рассказали о вреде сосудосуживающих капель Сосудосуживающие капли часто используют люди с искривленной перегородкой носа в попытке справиться с отечностью и наладить носовое дыхание.

Футбол Кононов ответил на требования фанатов «Спартака» уйти в отставку Наставник московского «Спартака» Олег Кононов отреагировал на кричалки болельщиков, в ходе матча против екатеринбургского «Урала» требовавших его отставки.

Наука Микроскопия без микроскопа: красота кодирования генов Технология базируется на впрыскивании в клетки специальных маркеров, представляющих собой синтезированные фрагменты ДНК.

Кино Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2» Один из ожидаемых блокбастеров «Веном 2» начнут снимать в ноябре 2019 года. Главную роль в фильме сыграет Том Харди.

Общество Муж подарил жене кольцо из человеческой кости В группе That's It, I'm Ring Shaming, она разместила фото кольца в форме черепа, которое, как утверждает автор, сделано из человеческой кости.