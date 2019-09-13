Экономика

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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Квартплата без процента

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.
Российская газета12 сентября в 10:02

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Квартплата без процента

Российская газета12 сентября в 10:02

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Lenta.ru13 сентября в 05:07

Платить по квитанциям ЖКХ станет дешевле

Deita.ru12 сентября в 20:28

Россияне станут меньше платить за коммуналку

ФедералПресс12 сентября в 23:57

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Москва 2413 сентября в 08:07

Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ

Клопс13 сентября в 08:34

В России тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Газета Кемерова13 сентября в 06:00
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Число погибших в ДТП с автобусом под Ярославлем возросло

Газета.Ru вчера в 14:10
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Энергетика

США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке

Министр энергетики Рик Перри заявил, что в случае ухудшения ситуации будут задействованы стратегические нефтяные резервы, которые на данный момент составляют 645 миллионов баррелей нефти.
Российская газета вчера в 20:26
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости вчера в 04:33
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В Японии автомобиль такси въехал в группу пешеходов

ТАСС вчера в 19:51
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Коммерсантъ 13 сентября в 20:04
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Газета.Ru вчера в 20:55
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MedikForum.ru вчера в 13:16
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Дни24 13 сентября в 08:16
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Политика

В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины

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News.ru вчера в 03:52
Политика

В Германии считают, что Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что принятое судом ЕС решение по газопроводу Opal носит политический характер и направлено на частичное вытеснение России с рынка.
ФАН вчера в 23:20
Шоу-бизнес

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Народный артист России Авангард Леонтьев, на курсе которого в Школе-студии МХАТ училась актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, прокомментировал в интервью kp.ru слухи о ее болезни.
РИА Новости вчера в 22:59
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Звезды обещают полезные знакомства.
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Экспедиционный корабль ВМС США вошел в Черное море

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Шоу-бизнес

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«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%

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Беттор потерял 400 тысяч из-за матча «Динамо» Рига – «Спартак»

Для беттора оказался неудачным только дебют Олега Знарка в «Спартаке». Впрочем, как и для самого «Спартака».
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Общество

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Если человек стоит 1 миллион, а через год его покупают за 12, я считаю, что этот человек должен, как минимум, творить чудеса на поле.
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Политика

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Политика

Украина решила подготовить пакет мер для жителей Донбасса

Украинские власти готовят пакет мер, который может упростить жизнь жителям неподконтрольной Киеву части Донбасса.
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Политика

Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог

Приватизация «Укрзализныцы» («Украинских железных дорог»), которая была анонсирована командой президента Украины Владимира Зеленского, может иметь катастрофические последствия для железнодорожного транспорта страны.
Известия вчера в 23:45
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