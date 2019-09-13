Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.

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Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.

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