Экономика
Lenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.Российская газетавчера в 10:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Происшествия
Восемь рабочих уволили после потасовки в столовой Амурского ГПЗ
Восемь рабочих подрядной организации Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) уволили в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений.
РБК 09:26
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Здоровье
Неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени
VII ежегодная неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени 12 сентября, сообщает пресс-служба Медицинского города.
Тюменская линия вчера в 09:21
Политика
Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу
Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM 19:22
Происшествия
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия
Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений
Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Политика
Сноуден сообщил о своей тайной свадьбе в России
РИА Новости 18:00
Интернет
«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina
MOS.news вчера в 08:39
Игры
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
По словам обладателей ПК-версии, Borderlands 3 на низких настройках графики серьезно нагружает процессор даже на мощных компьютерах.
CyberSport.ru 08:05
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес
70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке
Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов
Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Экономика
Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений
Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости вчера в 12:34
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Происшествия
В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек
Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Гаджеты
Western Digital представила линейку игровых накопителей WD BLACK
Megaobzor.com 07:57
Футбол
Фалькао отличился в дебютном матче за «Галатасарай»
Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао забил первый гол за стамбульский клуб в дебютном матче.
Бомбардир.ру 14:47
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Политика
Кучма: Никаких федераций и изменений в Конституции Донбасс не получит
Представитель Киева на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Кучма заявил о том, что не испытывает оптимизма касательно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки".
ИА Новороссия 10:17
Спорт
Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины
В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 08:47
Происшествия
Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки
За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Футбол
Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича
Известный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту школьника из Сосновоборска Красноярского края, которого затравили из-за прически в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
ФАН 15:30
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 14:14
Наука
Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире
Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:40
Происшествия
Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек
Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37