Экономика

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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с чего всё началось

Квартплата без процента

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.
Российская газетавчера в 10:02

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Квартплата без процента

Российская газетавчера в 10:02

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Lenta.ru05:07

Платить по квитанциям ЖКХ станет дешевле

Deita.ruвчера в 20:28

Россияне станут меньше платить за коммуналку

ФедералПрессвчера в 23:57

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Москва 2408:07

Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ

Клопс08:34

В России тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Газета Кемерова06:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 20:16, Вашингтон
Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Происшествия

Восемь рабочих уволили после потасовки в столовой Амурского ГПЗ

Восемь рабочих подрядной организации Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) уволили в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений.
РБК 09:26
Шоу-бизнес

Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк

Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Культура

Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»

Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Здоровье

Неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени

VII ежегодная неделя ранней диагностики рака головы и шеи стартовала в Тюмени 12 сентября, сообщает пресс-служба Медицинского города.
Тюменская линия вчера в 09:21
Политика

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
REGNUM 19:22
Происшествия

В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

РИА Новости вчера в 13:05
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Политика

Сноуден сообщил о своей тайной свадьбе в России

РИА Новости 18:00
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news вчера в 08:39
Игры

Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3

По словам обладателей ПК-версии, Borderlands 3 на низких настройках графики серьезно нагружает процессор даже на мощных компьютерах.
CyberSport.ru 08:05
Культура

Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника

Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала фото в кружевной сорочке

Алла Пугачева поделилась со своими многочисленными поклонниками ночным селфи, опубликовав в соцсети фотографию, на которой запечатлена в кружевной сорочке.
Слово и Дело вчера в 03:03
Гаджеты

Роскачество составило рейтинг лучших новых смартфонов

Роскачество протестировало 23 новых смартфона по 231 параметру. В результате лидером рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy S10+.
RuNews24.ru 05:20
Экономика

Силуанов рассказал о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Разработанная Минфином России новая система добровольных пенсионных накоплений с рабочим названием "гарантированный пенсионный продукт" не предполагает автоматического включения граждан в нее, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.
РИА Новости вчера в 12:34
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Происшествия

СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян

Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Происшествия

В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек

Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Гаджеты

Western Digital представила линейку игровых накопителей WD BLACK

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Футбол

Фалькао отличился в дебютном матче за «Галатасарай»

Нападающий «Галатасарая» Радамель Фалькао забил первый гол за стамбульский клуб в дебютном матче.
Бомбардир.ру 14:47
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Политика

Кучма: Никаких федераций и изменений в Конституции Донбасс не получит

Представитель Киева на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Кучма заявил о том, что не испытывает оптимизма касательно предстоящей встречи лидеров "нормандской четверки".
ИА Новороссия 10:17
Спорт

Песков отреагировал на продажу спортсменкой подаренной Путиным машины

В сентябре Фаткулина объявила, что продаст машину, подаренную ей президентом Владимиром Путиным.
РБК 08:47
Происшествия

Бывший офицер ФСБ приговорен к четырем годам колонии за пытки

За изнасилование карабином суд назначил пострадавшему компенсацию 700 тыс. рублей Выборгский гарнизонный военный суд приговорил бывшего сотрудника ФСБ Илью Кирсанова к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия.
Коммерсантъ 09:39
Футбол

Тотти вступился за российского школьника с прической Ибрагимовича

Известный итальянский футболист, бывший капитан «Ромы» Франческо Тотти встал на защиту школьника из Сосновоборска Красноярского края, которого затравили из-за прически в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
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Технологии

Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени

Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
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Наука

Ученые MIT случайно создали самый черный на сегодня материал в мире

Самый черный на сегодня материал поглощает 99,96% света, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:40
Происшествия

Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек

Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37
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