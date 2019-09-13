Экономика

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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с чего всё началось

Квартплата без процента

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.
Российская газетавчера в 10:02

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Квартплата без процента

Российская газетавчера в 10:02

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Lenta.ru05:07

Платить по квитанциям ЖКХ станет дешевле

Deita.ruвчера в 20:28

Россияне станут меньше платить за коммуналку

ФедералПрессвчера в 23:57

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Москва 2408:07

Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ

Клопс08:34

В России тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Газета Кемерова06:00
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К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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