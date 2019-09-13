Экономика
Lenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.Российская газетавчера в 10:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Газета.Ru 08:28
Шоу-бизнес
Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе
Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.
РИА Новости 08:52
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru вчера в 03:47
Политика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Lenta.ru 07:20
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Здоровье
Минздрав предлагает штрафовать больницы за некачественное лечение
Минздрав разработал законопроект, который позволит Росздравнадзору штрафовать государственные больницы за некачественное лечение, передает «Коммерсант».
Право.ру 11 сентября в 02:37
Космос
«Нефритовый заяц» впал в спячку на Луне на Праздник середины осени
Китайский Праздник середины осени достиг Луны. На отдых отправится даже луноход Yutu-2 – «Нефритовый заяц», сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 08:06
Шоу-бизнес
Обнаженная Любовь Успенская пригласила всех на свой концерт
Правда, фото сделано через стекло и всех подробностей не видно, но учитывая возраст певицы так даже лучше.
Paparazzi.ru 08:30
Армия и оружие
В МИД России предупредили о возможности ядерной войны
12 сентября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о грядущей угрозе возникновения ядерной войны из-за ситуации в сфере стратегической стабильности.
МонаВиста вчера в 05:59
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Игры
Игроки раскритиковали ПК-версию Borderlands 3
CyberSport.ru 08:05
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Политика
Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией
Украина готовит списки для проведения следующего этапа обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в Киеве на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).
Газета.Ru 09:22
Гаджеты
Apple Watch Series 5 представлены официально
MobiDevices 10 сентября в 14:18
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Политика
В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность.
RT на русском 06:39
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевскую премию
В Театре Сандерса при Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) — шуточной награды за самые несуразные достижения в различных областях науки.
RT на русском 04:37
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Армия и оружие
Кедми рассказал о самом громком провале американских спецслужб
Дипломат и участник комитета спецслужб Израиля Яков Кедми, выступая в эфире «России 1», рассказал о самом громком провале разведки США.
ФАН 03:33
Политика
В ФАС предложили вернуть в России рекламу пива и вина
Глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Владимир Мишеловин заявил, что необходимо ослабить запретные ограничения на рекламу пива и вина в России.
Газета.Ru 08:24
Футбол
Стартовала продажа билетов на матч Россия — Шотландия
Продажа билетов на отборочный матч Евро-2020 Россия — Шотландия стартовала. Игра пройдет 10 октября в Москве и начнется в 21:45 мск.
Нева Спорт 09:35
Футбол
Юрген Клопп стал лучшим тренером АПЛ в августе
Metaratings 09:32