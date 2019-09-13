Экономика

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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с чего всё началось

Квартплата без процента

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.
Российская газетавчера в 10:02

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Квартплата без процента

Российская газетавчера в 10:02

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

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Платить по квитанциям ЖКХ станет дешевле

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В РФ исключат из оплаты «коммуналки» плату комиссии

Независимый публициствчера в 21:04
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Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

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В Театре Сандерса при Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) — шуточной награды за самые несуразные достижения в различных областях науки.
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Кедми рассказал о самом громком провале американских спецслужб

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Юрген Клопп стал лучшим тренером АПЛ в августе

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