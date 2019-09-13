Экономика
Lenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.Российская газетавчера в 10:02
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Экономика
Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
РБК 04:35
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Гаджеты
Роскачество протестировало 23 новых смартфона
Роскачество протестировало 23 новых смартфона и пополнило ими рейтинг устройств, который помогает потребителям сравнить телефоны и сделать выбор, исходя из собственных предпочтений.
РБК 03:57
Наука
Создано устройство, которое будет подменять по ночам солнечные батареи
Разработанную инженерами установку устанавливают как и солнечные батареи на крыше дома, визуально она представляет собой панель.
В городе R 05:46
Политика
В Кремле оценили вероятность возвращения задержанных кораблей Украине
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский в ходе переговоров не затрагивали тему возврата Украине задержанных в Керченском проливе кораблей.
ТК Звезда 06:18
Культура
Фестиваль Русского географического общества пройдет в «Зарядье»
Москва 24 10 сентября в 08:37
Происшествия
Гражданина России застрелили на юге Грузии
Неизвестный убил 65-летнего гражданина России в селе Гора (регион Квемо Картли) в четверг, сообщает Первый канал.
Sputnik Грузия 07:08
Наука
Донорские клетки костного мозга помогли мышам забеременеть
Анализ костного мозга реципиентов показал, что донорские клетки активно заселяют освободившуюся нишу и животные становятся химерами.
N+1 05:06
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Общество
56-летняя Деми Мур снялась обнаженной для обложки глянца
Звездой октябрьского выпуска Harper's Bazaar стала 56-летняя Деми Мур, которая снялась для обложки обнаженной и раскрыла несколько личных тем в откровенном интервью.
Super.ru вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Шоу-бизнес
Иван Ургант высмеял пьяное выступление Димы Билана в Самаре
Пятый канал вчера в 15:11
Здоровье
В Дагестане уменьшилось количество инвалидов
Глава ведомства сообщил, что связано это с тем, что больные или не приходят на повторное переосвидетельствование или лишены статуса инвалида, из-за чего указанных заболеваний не обнаружили.
Замана 07:37
Футбол
Азар и Куртуа хотят видеть Канте в «Реале»
Тибо Куртуа и Эден Азар, выступающие за мадридский «Реал», хотели бы, чтобы их одноклубником стал полузащитник «Челси» Н`Голо Канте, сообщает The Athletic.
Metaratings 03:30
Политика
Медведев увязал переход на четырехдневку с ситуацией в экономике
Сокращение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 07:20
Гаджеты
Apple показала новые умные часы Apple Watch series 5
ITZine.ru 10 сентября в 13:43
Политика
МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Политика
Китай освободит от повышения пошлин часть агропродукции из США
Комитет по тарифам и сборам Госсовета КНР намерен освободить от введения дополнительных таможенных пошлин ряд сельскохозяйственных товаров из США.
RT на русском 05:41
Политика
Вышинский сообщил, что госпитализирован
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский рассказал РИА Новости, что был госпитализирован.
Народные новости 07:17
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Богатые тоже плачут» Вероника Кастро завершила карьеру
Актриса заявила, что устала от насмешек и агрессии Звезда мексиканских сериалов Вероника Кастро объявила о завершении творческой карьеры.
Аргументы и Факты 03:33
Игры
Кодзима действительно сыграл ученого в Control
Remedy сообщила, что геймдизайнер Хидэо Кодзима озвучил ученого Йошими Токуи в Control.
Cyber.sports.ru 04:53
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Общество
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет
Россияне могут узаконить земли, используемые более 15 лет, говорится в пресс-релизе Федеральной кадастровой палаты.
РИА Новости 01:00
Политика
Зеленский настаивает на проведении встречи «Нормандской четверки»
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на проведении встречи лидеров стран "Нормандской четверки" в этом месяце, но дата переговоров пока не определена.
РЕН ТВ вчера в 10:27
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Происшествия
Арестованы главврач больницы и хирург: скандал в Нижегородской области
Помимо балахнинского медика, в деле фигурирует хирург из больницы скорой помощи Дзержинска.
REGNUM вчера в 19:41
Футбол
Михаил Галактионов: «Гол Дивеева болгарам был чистый»
Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов выразил уверенность, что в матче отборочного турнира Евро-2021 против Болгарии (0:0) гол его команды был отменен ошибочно.
Спорт-Экспресс 05:35
Политика
Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal
Юристы Минэнерго России прорабатывают решение суда ЕС по газопроводу Opal, подробные комментарии будут после их заключения, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости вчера в 07:01
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21