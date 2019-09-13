Экономика
Lenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.Российская газетавчера в 10:02
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Экономика
Голикова назвала размер материнского капитала в 2020 году
Размер материнского капитала в 2020 году вырастет на 3,8% составит 466 617 рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.
Rambler News Service 05:12
Политика
Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Экономика
Греф заявил об отсутствии бизнес-модели экономического роста в России
Старая модель управления не подходит для решения сегодняшних проблем, ключевая проблема сегодня - это отсутствие бизнес-модели экономического роста в России, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии Московского финансового форума.
Rambler News Service 03:47
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.
Интерфакс - Россия 03:51
Политика
МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
RT на русском 05:33
Армия и оружие
Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе
В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru вчера в 23:58
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Здоровье
72 человека заразились лихорадкой Западного Нила в Ростовской области
72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Армия и оружие
Лавров сообщил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Политика
Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали
Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Технологии
Российский рекорд: МегаФон провел замеры скорости 5G на смартфоне
Рекордная отметка была достигнута с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. В ходе эксперимента проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.
Мангазея 05:10
Происшествия
Пьяный советник губернатора посадил сына за руль
В Интернете распространяется видеозапись, которую приписывают Алексею Филимонову, известному члену совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.
Блокнот.ру вчера в 09:32
Политика
Путин возложил цветы к мемориалу в Ботлихе
Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику выходцам из Ботлихского района, которые погибли во времена Великой Отечественной войны, в боях в Афганистане и во время вторжения боевиков в Дагестан в августе-сентябре 1999 года.
Комсомольская правда вчера в 07:12
Политика
Зеленский рассказал о теме его недавних переговоров с Коломойским
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он обсуждал с предпринимателем Игорем Коломойским во время их недавней встречи.
RT на русском 06:03
Общество
Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца
Фармкомпания "Санофи", производящая противосудорожный препарат "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
Российская газета 04:52
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Навальный улетел из России после обысков его штабов
Как утверждает издание "Актуальная политика", блогер "улетает в США на аудиенцию к кураторам", пока "в региональных штабах Навального вчера прошли обыски по делу об отмывании миллиарда рублей".
Российская газета 05:30
Наука
Создано устройство, которое будет подменять по ночам солнечные батареи
Разработанную инженерами установку устанавливают как и солнечные батареи на крыше дома, визуально она представляет собой панель.
В городе R 05:46
Политика
Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Шоу-бизнес
Деми Мур призналась, что винит себя в выкидыше
Телепрограмма 04:57
Происшествия
Рухнувший пешеходный мост в Подмосковье был нерабочим
Рухнувший мост в районе населенного пункта Селятино на трассе А107, в который врезался грузовик, был нерабочим.
РБК 06:07
Происшествия
В Челябинске напали на офис «Единой России»
Утром 13 сентября неизвестные в Челябинске атаковали офис регионального исполкома «Единой России» на улице Свободы.
URA.Ru 03:44
Кино
Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.
iReactor 11 сентября в 19:19
Наука
Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг человека
Суть исследования заключалась в следующем: учёные касались пальцев ног исследуемых, а закреплённые на них приборы функциональной магнитно-резонансной томографии показывали «отклик» мозга в режиме реального времени.
ИнфоСМИ 03:35
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Спорт
Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина
Известная спортсменка объяснила, почему решила избавиться от BMW Знаменитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу подарок президента РФ – люксовый автомобиль BMW.
АиФ Челябинск вчера в 07:07
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия 11 сентября в 06:28
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37