Экономика

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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с чего всё началось

Квартплата без процента

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.
Российская газетавчера в 10:02

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Квартплата без процента

Российская газетавчера в 10:02

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Lenta.ru05:07

Платить по квитанциям ЖКХ станет дешевле

Deita.ruвчера в 20:28

Россияне станут меньше платить за коммуналку

ФедералПрессвчера в 23:57

В России тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Газета Кемерова06:00

В РФ исключат из оплаты «коммуналки» плату комиссии

Независимый публициствчера в 21:04

Поставщикам услуг и ресурсов ЖКХ запретили включать комиссии банкам в тарифы ЖКХ

Вести.Финанс04:45
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:13, Вашингтон
Экономика

Голикова назвала размер материнского капитала в 2020 году

Размер материнского капитала в 2020 году вырастет на 3,8% составит 466 617 рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.
Rambler News Service 05:12
Политика

Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым "не только словами".
Газета.Ru 03:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Экономика

Греф заявил об отсутствии бизнес-модели экономического роста в России

Старая модель управления не подходит для решения сегодняшних проблем, ключевая проблема сегодня - это отсутствие бизнес-модели экономического роста в России, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе пленарной сессии Московского финансового форума.
Rambler News Service 03:47
Политика

Артамонов вступил в должность главы Липецкой области

Артамонов зачитал текст присяги, в которой говорилось, что он будет верно служить населению области, добросовестно выполнять высокие обязанности главы администрации региона, соблюдать Конституцию и законы РФ.
Интерфакс - Россия 03:51
Политика

МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге

RT на русском 05:33
Армия и оружие

Минобороны ответило на обвинения НАТО о размещении ракет в Европе

В Минобороны России заявили, российская сторона в отличие от США не обладает ракетами средней и меньшей дальности, а также не испытывала их.
Газета.Ru вчера в 23:58
Шоу-бизнес

У Заворотнюк начался отек мозга

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Здоровье

72 человека заразились лихорадкой Западного Нила в Ростовской области

72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Армия и оружие

Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». Об этом министр сообщил в интервью газете «Труд».
РБК вчера в 20:39
Политика

Отпустивших шпиона Смоленкова за границу чиновников наказали

Российские чиновники, допустившие выезд предполагаемого американского шпиона и экс-сотрудника администрации президента РФ Олега Смоленкова в Черногорию, понесли дисциплинарное наказание.
Газета.Ru 05:14
Технологии

Российский рекорд: МегаФон провел замеры скорости 5G на смартфоне

Рекордная отметка была достигнута с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. В ходе эксперимента проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.
Мангазея 05:10
Происшествия

Пьяный советник губернатора посадил сына за руль

В Интернете распространяется видеозапись, которую приписывают Алексею Филимонову, известному члену совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.
Блокнот.ру вчера в 09:32
Политика

Путин возложил цветы к мемориалу в Ботлихе

Президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику выходцам из Ботлихского района, которые погибли во времена Великой Отечественной войны, в боях в Афганистане и во время вторжения боевиков в Дагестан в августе-сентябре 1999 года.
Комсомольская правда вчера в 07:12
Политика

Зеленский рассказал о теме его недавних переговоров с Коломойским

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он обсуждал с предпринимателем Игорем Коломойским во время их недавней встречи.
RT на русском 06:03
Общество

Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца

Фармкомпания "Санофи", производящая противосудорожный препарат "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
Российская газета 04:52
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика

Навальный улетел из России после обысков его штабов

Как утверждает издание "Актуальная политика", блогер "улетает в США на аудиенцию к кураторам", пока "в региональных штабах Навального вчера прошли обыски по делу об отмывании миллиарда рублей".
Российская газета 05:30
Наука

Создано устройство, которое будет подменять по ночам солнечные батареи

Разработанную инженерами установку устанавливают как и солнечные батареи на крыше дома, визуально она представляет собой панель.
В городе R 05:46
Политика

Финляндия не поддержала призыв Зеленского по санкциям против России

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал слова украинского лидера Владимира Зеленского, призвавшего в ходе форума в Киеве сохранять западные санкции в отношении России.
RT на русском 04:58
Шоу-бизнес

Деми Мур призналась, что винит себя в выкидыше

Телепрограмма 04:57
Происшествия

Рухнувший пешеходный мост в Подмосковье был нерабочим

Рухнувший мост в районе населенного пункта Селятино на трассе А107, в который врезался грузовик, был нерабочим.
РБК 06:07
Происшествия

В Челябинске напали на офис «Единой России»

Утром 13 сентября неизвестные в Челябинске атаковали офис регионального исполкома «Единой России» на улице Свободы.
URA.Ru 03:44
Кино

Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту

Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.
iReactor 11 сентября в 19:19
Наука

Использование пальцев ног вместо пальцев рук меняет мозг человека

Суть исследования заключалась в следующем: учёные касались пальцев ног исследуемых, а закреплённые на них приборы функциональной магнитно-резонансной томографии показывали «отклик» мозга в режиме реального времени.
ИнфоСМИ 03:35
Общество

Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты

Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Происшествия

СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Спорт

Челябинская конькобежка Ольга Фаткулина продает подарок Путина

Известная спортсменка объяснила, почему решила избавиться от BMW Знаменитая челябинская конькобежка Ольга Фаткулина выставила на продажу подарок президента РФ – люксовый автомобиль BMW.
АиФ Челябинск вчера в 07:07
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия 11 сентября в 06:28
Транспорт

РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву

Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
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