Экономика

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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Квартплата без процента

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.
Российская газета12 сентября в 10:02

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Квартплата без процента

Российская газета12 сентября в 10:02

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Lenta.ru13 сентября в 05:07

Платить по квитанциям ЖКХ станет дешевле

Deita.ru12 сентября в 20:28

Россияне станут меньше платить за коммуналку

ФедералПресс12 сентября в 23:57

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Москва 2413 сентября в 08:07

Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ

Клопс13 сентября в 08:34

В России тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Газета Кемерова13 сентября в 06:00
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По данным пресс-службы екатеринбургской епархии, временный храм-часовня Преображения Господня был построен на период восстановления храма 1917 года Успения Пресвятой Богородицы, чтобы люди могли молиться, пока идет восстановления исторического здания.
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