Экономика
Lenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.Российская газета12 сентября в 10:02
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 04:14, Вашингтон
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась на Чукотке
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) "Академик Ломоносов" пришвартовался в месте своего постоянного базирования на Чукотке, сообщает АО "Концерн Росэнергоатом".
Интерфакс вчера в 02:54
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт 13 сентября в 15:30
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru 12 сентября в 20:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пожелала своим подписчикам доброго утра
В комментарии к публикации певица пожелала своим подписчикам доброго утра.
Актуальные Новости вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Шоу-бизнес
Садальский опубликовал частичную переписку с Заворотнюк
Российский актер Станислав Садальский опубликовал часть переписки с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая, по слухам, страдает последней стадией рака головного мозга.
Известия вчера в 21:40
Политика
Помпео обвинил Иран в причастности к атаке на НПЗ Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран стоит за атаками на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии с помощью беспилотников.
RT на русском вчера в 16:43
Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Театры
«Ревизора» со сценой изнасилования показали детям в ТЮЗе Екатеринбурга
В ТЮЗе Екатеринбурга, ставшего одной из площадок проходящего в городе фестиваля «Реальный театр», показали спектакль «Ревизор» с обнаженными телами и изнасилованием, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 13 сентября в 07:19
Политика
Сноуден рассказал о причинах публикации секретных данных
В июне 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете.
Известия 03:06
Футбол
«Локомотив» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка
"Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России победил "Сочи". Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0.
Pravda.Ru вчера в 14:35
Технологии
Стал известен разработчик самолета на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) победил в открытом конкурсе по разработке легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, который также известен как «кукурузник».
ТК Звезда 13 сентября в 10:32
Здоровье
В Новгороде врачи больницы объявили итальянскую забастовку
Врачи четырех отделений областной детской клинической больницы в Великом Новгороде объявили итальянскую забастовку, функционирует в обычном режиме сообщает пресс-служба регионального правительства.
Московский Комсомолец 13 сентября в 10:41
Экономика
Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия
Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei.
Коммерсантъ 00:47
Общество
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших в «Зимней вишне»
В Кемерове открыли «Парк Ангелов» в память о погибших при пожаре в «Зимней вишне».
Lenta.ru 01:11
Наука
В ископаемых останках нашли новый вид юрского морского крокодила
Ученые из Эдинбургского университета проанализировали найденные еще 250 лет назад в Баварии останки и идентифицировали доисторического крокодила.
МедиаПоток 13 сентября в 12:31
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с чемпионством»
Sportbox.RU 01:13
Происшествия
Причиной пожара в доме в Ангарске стал хлопок газа
Хлопок бытового газа стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ангарске, при котором пострадали 12 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
ТАСС 01:51
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Культура
Песни групп Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
В список Минкульта попали группы Nirvana, The Beatles, ABBA и Queen.
RuNews24.ru вчера в 04:47
Происшествия
Парашют с россиянами оторвался от катера в Турции
Известия вчера в 19:22
Единоборства
Тайсон Фьюри победил Отто Валлина единогласным решением судей
Британский боксер-тяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу над шведом Отто Валлином.
РИА Новости 01:33
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Финансы
Эксперт рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский в беседе с «Российской газетой» рассказал о перспективах курса рубля к доллару и евро.
RT на русском 13 сентября в 09:22
Политика
Глава «Ростеха» не исключил переименования самолета Superjet 100
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что самолет Superjet 100 может быть подвергнут ребрендингу в связи с некоторыми проблемами, в частности после катастрофы в Шереметьево.
Коммерсантъ 02:22
Наука
Волгоградцы могут не пить «обязательные» 2 литра воды в день
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на mk.ru, согласно последним исследованиям в день не обязательно выпивать 2 литра воды.
МТВ онлайн 11 сентября в 23:52
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгнал жену и ребенка из дома ради певицы
Певица Анна Седокова состоит в романтических отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммом, законная супруга которого ранее публично обвинила спортсмена в измене и недостойном поведении после разрыва, сообщает DELFI.
Слово и Дело 12 сентября в 03:35