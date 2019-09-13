Экономика
Lenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.Российская газетавчера в 10:02
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Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru вчера в 01:42
Политика
Зеленский назвал своим «счастьем» посадку Порошенко в тюрьму
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего выступления на саммите YES-2019 намекнул о необходимости посадки бывшего украинского лидера Петра Порошенко, сообщает Strana.ua.
Московский Комсомолец 03:32
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Космос
ТАСС рассказал о главных миссиях на Луну
Основным источником для формирования списка прилунившихся аппаратов стала книга "Путешествия к Луне" кандидата физико-математических наук, доцента физического факультета МГУ Владимира Сурдина, который также стал приглашенным экспертом для спецпроекта.
ТАСС вчера в 07:30
Энергетика
«Нафтогаз» может потребовать у «Газпрома» многомиллиардную компенсацию
Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Киев рассматривает возможность потребовать от Москвы компенсации, в случае если с «Газпромом» не удастся договориться о транзите газа.
Newvz.ru 06:07
Шоу-бизнес
Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточным наблюдением врачей в реанимации одной из московских клиник, у нее начался отек мозга, сообщает 13 сентября Telegram-канал Mash.
REGNUM 06:20
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04
Политика
Кремль не исключает нового обмена удерживаемыми лицами с Украиной
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами, но предупредил, что подготовка потребует много работы и времени.
ТАСС 06:34
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Авто
Представлен модернизированный внедорожник «Соболь 4х4»
Горьковский автозавод в рамках прошедшей выставки Comtrans 2019 представил модернизированный внедорожник «Соболь 4х4».
Автостат 01:01
Политика
Зеленский призвал сохранить антироссийские санкции
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад не снимать санкции с России.
РИА Новости 05:24
Политика
Правительство не сможет отменить восьмичасовой рабочий день
Речь идет о более чем 220 тысячах потенциально устаревших документах, в том числе о декрете Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Газета.Ru 02:42
Экономика
Петр Авен назвал ошибкой передачу «Открытия» государству
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой решение передать банк «Открытие» государству.
Коммерсантъ 06:24
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК вчера в 08:06
Транспорт
Для Крымской железной дороги закупили 166 вагонов и 10 локомотивов
К открытию железнодорожного движения через Керченский пролив Росимущество приобрело 166 пассажирских вагонов дальнего следования и 10 локомотивов для их передачи ФГУП "Крымская железная дорога".
Российская газета 02:26
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.
Газета.Ru 02:46
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Культура
В Киеве прошел финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Фото: Instagram «Мисс Украина» Вчера, 12 сентября, в столичном Дворце «Украина» состоялось финальное шоу национального конкурса красоты «Мисс Украина-2019», сообщает WomanEL.
Городской портал Новый Нижний 03:22
Авто
Nissan выпустит электрический кроссовер в стиле концепта IMX
Некоторые специалисты сходятся во мнении, что электрический кроссовер позиционируется в качестве серийного образца показанного концепта IMx, вышедшего в 2017 году.
Faktom вчера в 03:56
Политика
В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК 11 сентября в 19:26
Политика
МИД России назвал циничным решение перенести памятник Коневу в Праге
Россия возмущена циничным решением властей района Прага-6 перенести памятник маршалу Ивану Коневу в музей.
RT на русском 05:33
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru вчера в 09:04
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Авто
Cadillac представил обновленный седан Cadillac CT4
Американская компания Cadillac представила обновленный седан Cadillac CT-4.
Автоновости дня вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Актёр фильма «Гардемарины, вперёд!» изменился до неузнаваемости
Владимир Шевельков, покоривший сердца советских зрительниц в образе князя Никиты Оленева из фильма «Гардемарины, вперёд!» заметно преобразился с возрастом.
ИнфоСМИ 05:04
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 11 сентября в 08:57
Экономика
Голикова назвала размер материнского капитала в 2020 году
Размер материнского капитала в 2020 году вырастет на 3,8% составит 466 617 рублей, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трехсторонней комиссии по социально-трудовым отношениям.
Rambler News Service 05:12
Экономика
Греф выступил против нацпроектов
Греф призвал направить деньги, предусмотренные в бюджете для реализации нацпроектов, «на переизобретение, на создание новой модели в образовании, здравоохранении, в государственном управлении, правоохранении и в судебной системе».
Ведомости 05:48
Политика
Минздрав поддерживает введение акцизов на электронные сигареты
Минздрав РФ поддерживает проект правительства РФ о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости.
ТАСС 03:57
Происшествия
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16