Экономика
Челнинские известияПравительство запретило брать комиссию при оплате услуг ЖКХ
Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ, подписано соответствующее постановление правительства. Как разъясняет «Российская газета», обычно поставщики коммунальных ресурсов заключают соглашения с банками.
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с чего всё началось
Как рассказал "Российской газете" замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, были случаи, когда в состав тарифа закладывалась комиссия в размере до 7% от суммы переводов.Областная газета13 сентября в 03:51
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Супруг и мать Заворотнюк срочно прибыли в больницу
Как сообщает 5-tv.ru, они были очень взволнованы в ходе беседы с лечащим врачом актрисы.
ПензаСМИ 01:43
Армия и оружие
Стали известны особенности нового российского корвета «Меркурий»
Особенностями «Меркурия» являются сбалансированный состав вооружения, интегрированные информационно-управляющие системы открытой архитектуры, роботизированные комплексы, радиоэлектронное вооружение, увеличенная дальность плавания и уменьшенная численность экипажа, а также высокая скорость полного хода на тихой воде и при сильном волнении.
Известия вчера в 05:39
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители режиссера Константина Богомолома не оценили перформанс его невесты Ксении Собчак, которая исполнила достаточно развратный танец перед всеми гостями.
iReactor вчера в 20:13
Общество
В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
РИА Новости вчера в 22:49
Экономика
ЦБ предупредил о рисках запуска ICO Facebook и Telegram
Мошенники могут воспользоваться запуском ICO Facebook и Telegram для продажи фальшивых криптовалют этих компаний, заявил глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.
Взгляд.ру 01:41
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Здоровье
Сотрудники скорой помощи Петрозаводска начали итальянскую забастовку
В столице Карелии Петрозаводске фельдшеры и водители станции скорой медицинской помощи начали в воскресенье, 15 сентября, так называемую итальянскую забастовку из-за низкого уровня зарплат, сообщает портал «Петрозаводск говорит».
Ридус вчера в 10:00
Происшествия
Сотрудника Росгвардии на Сахалине зарезали из-за замечания о курении
Сотрудник Росгвардии на Сахалине умер от ранений, которые ему нанесли в ответ на сделанное замечение о курении в общественном месте, заявили ТАСС в Росгвардии.
ТАСС 00:12
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Происшествия
При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек
В результате крупного пожара в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru вчера в 17:45
Шоу-бизнес
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения
Меган Маркл поздравила принца Гарри с днем рождения. Она опубликовала пост в своем инстаграме.
Газета.Ru вчера в 06:03
Хоккей
Евгений Кузнецов дисквалифицирован на три матча НХЛ
Комитет НХЛ по этике наказал форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова дисквалификацией на три матча регулярного сезона НХЛ.
Все про Спорт ру вчера в 13:22
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.
Газета.Ru вчера в 12:26
Политика
Россияне назвали желаемые для путешествий страны
Больше всего россияне хотели бы побывать в Италии, Франции, Соединённых Штатах и Турции.
RT на русском вчера в 23:48
Энергетика
«Газпром» снизил поставки по Opal
Ранее Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, принимающего газ "Северного потока".
Газета.Ru 14 сентября в 03:15
Общество
Холод из Арктики и снег придут в Москву
Начиная с 16 сентября в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 04:36
Авто
В Уфе продают арестованные автомобили
14 октября пройдет два аукциона. Данные представило Управление ФССП по Башкирии.
Business FM Уфа 01:17
Технологии
Около 14 миллионов записей компаний и покупателей утекли в Сеть
По данным издания, доступными стали примерно 14 миллионов записей о юридических и физических лицах.
UfacityNews.ru вчера в 23:09
Авто
Стала известна дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300
В сентябре 2007 года Toyota представила Land Cruiser 200, то есть поколение внедорожника уже существует неприлично долго по меркам современных реалий автопрома.
Российская газета 01:31
Авто
В Сети показали рендер пикапа Land Rover Defender
Land Rover Defender, новое поколение которого дебютировало в минувший вторник, раньше выпускался и в кузове «пикап».
Автоновости дня 13 сентября в 05:56
Общество
Роскачество рассказало, как правильно прочитать маркировку товара
Чтение маркировки товара зачастую становится проблемным для потребителей, советы, как быстро сориентироваться в ее содержании, приводятся в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:04
Армия и оружие
Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок
Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими.
Пятый канал вчера в 22:27
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК вчера в 08:15
Армия и оружие
На защиту Калининградской области поставят новые пушки «Пион»
Артиллерийские бригады Балтфлота в Калининградской области получат сверхмощные пушки 2С7 "Пиона".
Клопс 00:35
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.
Вести.Ru 14 сентября в 07:05