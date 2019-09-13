с чего всё началось

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ, подписано соответствующее постановление правительства. Как разъясняет «Российская газета», обычно поставщики коммунальных ресурсов заключают соглашения с банками.

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