Экономика

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник в аппарате правительства.
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Квартплата без процента

Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, рассказали "Российской газете" в аппарате правительства.
Российская газета12 сентября в 10:02

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Квартплата без процента

Российская газета12 сентября в 10:02

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Lenta.ru13 сентября в 05:07

Платить по квитанциям ЖКХ станет дешевле

Deita.ru12 сентября в 20:28

Россияне станут меньше платить за коммуналку

ФедералПресс12 сентября в 23:57

Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому

Москва 2413 сентября в 08:07

Банковские комиссии исключат из тарифов ЖКХ

Клопс13 сентября в 08:34

Коммунальные платежи избавят от процентов за переводы

Красная весна12:58
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Армия и оружие

Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители

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Политика

Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом

Российский истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200 продемонстрировали возможности в небе над Стамбулом, сообщило агентство Anadolu.
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Газета.Ru вчера в 22:29
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Происшествия

В Свердловской области автомобиль утонул в реке

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Политика

Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом

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Волейбол

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Pravda.Ru 14:21
Энергетика

Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику

Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.
Российская газета 14:41
Общество

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
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Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

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Происшествия

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На двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары, сообщили власти королевства.
РИА Новости вчера в 01:44
Политика

Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Происшествия

В Казахстане поезд столкнулся с автобусом

Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Политика

В Германии считают, что Запад намерен вытеснить Россию с рынка газа

Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL носит политический характер.
News.ru 03:55
Происшествия

17-летняя россиянка утопила мешавшую ей учить уроки сестру

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Общество

Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
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Гаджеты

Samsung может объединить флагманские линейки в одну

Сетевой информатор Эван Бласс (Evan Blass) рассказал, что Samsung рассматривает возможность изменения названий флагманских смартфонов.
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Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине.
Lenta.ru 13:32
Футбол

Гол Мхитаряна помог «Роме» победить «Сассуоло»

«Рома» на своем поле одержала победу над «Сассуоло» в матче 3-го тура итальянской Серии А. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу римлян.
Sport24.ru 13:57
Происшествия

Источник уточнил число пострадавших при взрыве на севере Сирии

Более 20 человек пострадали и не менее 11 погибли при взрыве заминированного автомобиля в сирийской деревне ар-Раи на западе провинции Алеппо, контролируемой протурецкими группировками, сообщил РИА Новости местный источник.
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Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье

Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 вчера в 13:00
Политика

Авен рассказал, почему Путин рассердился на Березовского

На встрече присутствовал в том числе и Борис Березовский, которого Авен также попросил о помощи в организации, "потому что они интересовались инвестициями, у меня контактов в бизнесе не было в то время".
Вести.Ru 09:09
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впала в кому и уже не может дышать самостоятельно

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Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс

Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Армия и оружие

Пистолет «Удав» прошел войсковые испытания

Источник в ОПК сообщает, что новейший российский пистолет "Удав", созданный Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения, успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию.
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Семак назвал задачу «Зенита» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил перспективы команды в Лиге чемпионов.
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Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию

Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Здоровье

В Новгородской области врачи начнут «итальянскую забастовку»

В Новгородской области врачи четырех отделений детской областной клинической больницы объявили, что с понедельника начнут «итальянскую забастовку».
Ленправда.Ру вчера в 12:31
Общество

Авен назвал условие своего отъезда из России

Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что мысль об отъезде из России может появиться у него только в случае уголовного преследования.
Ведомости 12:38
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