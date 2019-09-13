Как пояснили "РГ" в Федеральной антимонопольной службе, готовившей проект документа, такое решение направлено на то, чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан - плательщиков коммунальных сборов, создать условия для развития ценовой конкуренции на рынке платежных услуг, а также исключить неоправданные преимущества для отдельных платежных организаций.

с чего всё началось

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