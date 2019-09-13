Экономика
Москва 24Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам ресурсов запретят включать затраты на уплату комиссий банкам в тарифы ЖКХ. Такое постановление подписал Дмитрий Медведев, сообщает "Российская газета".
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с чего всё началось
Как рассказал "Российской газете" замруководителя ФАС Андрей Кашеваров, были случаи, когда в состав тарифа закладывалась комиссия в размере до 7% от суммы переводов.Областная газета13 сентября в 03:51
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Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском 06:11
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
РИА Новости 07:43
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян объявил о воссоединении с бывшей супругой
Народный артист РФ Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся перед женитьбой на Виталине Цимбалюк-Романовской.
Политическая Экспертиза вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Новый выпуск «Пусть говорят» будет посвящен Анастасии Заворотнюк
Новый эпизод популярной телевизионной передачи «Пусть говорят», который выйдет в эфир в понедельник, 16-го сентября, вечером, будет посвящен российской актрисе театра и кино, телеведущей и заслуженной артистке РФ Анастасии Заворотнюк.
Журналистская правда 06:35
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
В Испании число жертв наводнения выросло до шести
Метеорологи не отменяют режим повышенной опасности. Ранее сообщалось об увеличении числа жертв наводнения до пяти человек.
RuNews24.ru 14 сентября в 09:51
Шоу-бизнес
Стала известна стоимость лечения Заворотнюк в московской клинике
Стоимость лечения актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой выявили последнюю стадию рака головного мозга, в частной московской клинике оценили в сумму по меньшей мере 20 тыс. евро.
Росбалт 03:42
Финансы
Рубль подорожал на фоне роста цен на нефть
Утром 16 сентября мировые цены на нефть выросли на 10% после атак беспилотников на территорию нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.
Телеканал 360° 03:46
Политика
В Киеве объяснили выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан в интервью «Би-би-си Украина» прокомментировал выдачу России свидетеля по делу о крушении рейса МН17 Владимира Цемаха, несмотря на требование Нидерландов.
Lenta.ru 06:40
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках Югославии
Представитель МИД России Мария Захарова призвала власти США извиниться перед бывшей Югославией, которую страны НАТО бомбили в 1999 году.
Газета.Ru вчера в 13:57
Политика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что Россию и Белоруссию ждет объединение экономик.
Известия 07:15
Кино
Скончался народный артист «Ленкома» Юрий Колычев
Тело народного артиста РСФСР было найдено в его квартире 16 сентября, сообщает пресс-служба театра «Ленком». Артист умер на 91-м году жизни.
Красная весна 07:30
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Общество
В Екатеринбурге показали новый эскиз работы Покраса Лампаса без креста
Организаторы фестиваля уличной живописи Stenograffia показали эскиз арт-объекта художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) без креста на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.
РБК 06:36
Политика
Минюст отменит более 20 тыс. советских правовых актов
Министерство юстиции России планирует признать недействующими более 20 тыс. правовых актов, принятых в СССР и РСФСР с 1917 по 1991 год.
Известия 04:52
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Политика
Волкер предсказал возвращение Крыма в состав Украины
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Крым снова станет частью Украины.
Наша версия 07:30
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Экономика
Лукашенко напомнил России о компенсациях за нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вернется к вопросу о российских компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере перед тем, как утвердить программу совместных действий.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
Девушку-подростка заподозрили в убийстве сестры в Башкирии
Известия вчера в 19:31
Игры
В Steam можно бесплатно получить DiRT Rally
CyberSport.ru вчера в 11:05
Технологии
Обновленный сайт Росстата подвергся DDoS-атаке
Обновленный сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:24
Экономика
Россияне начинают копить при доходе от 35 тысяч
Почти треть заявили, что им для того, чтобы начать копить, нужен доход от 45 до 55 тысяч рублей на члена семьи.
Газета.Ru 05:41
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Чтобы воспользоваться новыми правилами, необходимо внести изменения в трудовой договор, где должна быть указана возможность подачи заявлений в электронной форме.
Эхо Москвы в Перми 02:02
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Политика
В Кремле отреагировали на возможную причастность Ирана к атакам на НПЗ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к увеличению напряженности в регионе, поспешные выводы могут лишь усугубить дестабилизацию.
Газета.Ru 07:32