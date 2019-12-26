Экономика

REGNUMREGNUMТарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.
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Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия16:17

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Тарифы ЖКХ в новом году вырастут на 4%

Комсомольская правда22:48

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru17:14

Тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 4% в 2020 году

Газета.Ru22:06

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РБК21:22

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Коммерсантъ21:20

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известия18:20

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новости22:07
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