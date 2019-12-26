Общество

Lenta.ruLenta.ruУтвержден рост тарифов ЖКХ в России

В 2020 году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожают на четыре процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.
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с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известиявчера в 16:17

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Газета.Ru08:59

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Интерфакс02:11

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

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РИА Новостивчера в 22:07

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Коммерсантъвчера в 21:20

В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК01:55

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ruвчера в 17:14
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