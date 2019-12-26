Общество
Lenta.ruУтвержден рост тарифов ЖКХ в России
В 2020 году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожают на четыре процента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.
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с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известиявчера в 16:17
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Наука
Стало известно, как распространяется вирус птичьего гриппа
Ученым-медикам удалось понять механизм распространения птичьего гриппа с помощью компьютерных алгоритмов, предоставивших возможность обнаружить происхождение, местоположение и факторы, которые провоцируют данное заболевание.
Общество
Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью
В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Авто
В России выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности
В России эксплуатируется более 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности японской компании Таката, рассказал "Известиям" замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.
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Минэкономразвития РФ в полугодии полугодии проработает возможность добавления в план приватизации на 2020-2022 годы крупных компаний, сообщило министерство по итогам заседания правительства, на котором был одобрен план приватизации на следующую трехлетку.
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«Юйту-2» путешествует по обратной стороне Луны
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Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что осуждение США запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту продиктовано завистью.
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Минтруд РФ одной бумажкой испортил Новый год чиновникам 41 региона
Дискуссия о статусе 31 декабря, который официально считается рабочим днем, началась в России в ноябре.
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Фильм «Одесский пароход» - первая премьера нового года на телеканале «Россия 1». Режиссер картины Сергей Урсуляк впервые обратился к жанру комедии и снял киноальманах по миниатюрам Михаила Жванецкого.
Футбол
Месси раскрыл секрет исполнения точных штрафных ударов
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Федор Емельяненко рассказал, как относится к своему брату
Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко рассказал об отношении к своему младшему брату Александру Емельяненко в интервью порталу Sport24ru.
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В Новгородской области у мужчины диагностировали «беременность»
В Новгородской области мужчине со сломанной рукой врачи сообщили о его «беременности».