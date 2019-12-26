Общество

REGNUMREGNUMТарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.
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Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
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Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году в среднем на 4%

Коммерсантъвчера в 21:20

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Генпрокуратура не утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

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По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.
Российская газета 01:40
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В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

В Грузии допустили диалог с Россией по примеру "нормандского формата". Саломе Зурабишвили заявила, что Тбилиси "нужна поддержка".
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РБК 06:12
Футбол

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Жительница Севастополя Александра Петрушкевич рассказала в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1", почему поцеловала первый поезд, прибывший в город по Крымскому мосту.
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Место покушения на главу района под Воронежем сняли на видео

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Нападающий сборной Чехии Ян Йеник после победы над Россией (4:3) в стартовом матче группового турнира Молодежного чемпионата мира подвел итоги встречи.
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Петросяна вывел из себя телеэфир о его личной жизни

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Cadillac представил новинки для России

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РБК 10:56
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
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Федор Емельяненко считает брата Александра «мертвым»

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Ветеранов спецназа ФСБ задержали за расстрелы бизнесменов в Москве

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К счастью для современных ученых, лидеры эпохи Аполлона имели предвидение, чтобы спасти большую часть из 382 килограммов лунной почвы и камней, найденных астронавтами НАСА 50 лет назад для будущих поколений.
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