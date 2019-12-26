Экономика
REGNUMТарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.
Читать в источнике
Оценить2438
с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известия25 декабря в 16:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Общество
В Москве началось прощание с Галиной Волчек
В Москве началось прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Политика
Пассажиры первого поезда в Крым попали в базу «Миротворец»
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа
Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию
Фигурное катание
Фигуристка Анна Щербакова во второй раз стала чемпионкой России
Анна набрала в произвольной программе 181.94 балла, из которых 106.22 за технику и 73.72 за компоненты, что позволило опередить лидера соревнований после короткой программы Алену Косторную и завоевать титул чемпионки России во второй раз.
Хоккей
Амир Мифтахов: «Я сам не понял, как сломался Лафренье»
Голкипер молодежной сборной России Амир Мифтахов прокомментировал эпизод с травмой форварда команды Канады Алексиса Лафренье в матче команд на МЧМ-2020.
Общество
В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»
Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Наука
Объединение двух древних молекул дало высшим растениям сосуды
Ксилема (тип проводящей ткани) у растений образуется благодаря действию гетеродимера (молекулы из двух разных частей) TMO5/LHW, который руководит развитием будущих компонентов сосудов.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Происшествия
В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей
В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Армия и оружие
Беспилотник США провел разведку у границ Крымского полуострова
Стратегический беспилотник американских войск осуществил разведывательные мероприятия у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Космос
Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку
Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Происшествия
В центре Екатеринбурга женщина монтировкой разбила лифт
В Екатеринбурге местная жительница разбила лифт монтировкой.
Биатлон
Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»
Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В групповых чатах новой бета-версии мессенджера нашлась функция, с помощью которой сообщения в групповых чатах могут автоматически исчезать через какое-то время.
Происшествия
Протестующие заблокировали бывшим бойцам «Беркута» выезд из СИЗО
Протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находятся три бывших бойца спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящие подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года.
Хоккей
«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»
Общество
Росстат впервые учёл пенсионную реформу в демографическом прогнозе
Росстат впервые учёл повышение пенсионного возраста в РФ в прогнозе демографической нагрузки до 2035 года.
Политика
Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Футбол
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью
«Норвич» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче 20-го тура английской премьер-лиги — 2:2. За хозяев поля забили Марио Вранчич и Серж Орье (автогол).
Здоровье
Врач посоветовал замену картошке и колбасе в салате «Оливье»
Врач посоветовала при приготовлении сладкого выбирать низкокалорийные рецепты и добавлять как можно меньше жиров – масла и маргарина.
Экономика
Минстрой зафиксировал рост стоимости российских новостроек
В 2019 году стоимость жилья в новостройках в России выросла в среднем на 8% на фоне реформы долевого строительства.