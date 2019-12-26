В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

с чего всё началось

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

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