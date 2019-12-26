Экономика
ИнтерфаксТарифы ЖКХ вырастут в среднем на 4% в 2020 году
Отмечалось, что повышение тарифов произойдет во втором квартале 2020 года. С 1 июля этого года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В 2019 году из-за повышения НДС до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля.
Читать в источнике
Оценить2121
с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известиявчера в 16:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия
Под Воронежем взорвали машину главы района
Политика
Москва готовит зеркальный ответ Лондону из-за нападок на журналистов
Россия отреагирует на действия Великобритании против российских журналистов симметричными мерами.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Фигурное катание
Фигурист Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате РФ
РИА "Новости" / Александр Вильф Российский фигурист Макар Игнатов лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
«Новая газета» сообщила о похищении своего спецкора после обысков
«Ранним утром к матери с двумя детьми пришли несколько следователей в сопровождении СОБРа и после этого увезли корреспондента в неизвестном направлении», — отмечается в заявлении.
Экономика
Сбербанк запустил программу со «сбермилями» для путешественников
Сбербанк выпустил специальные дебетовые карты для путешественников «Сберкарта Travel» со специальной программой лояльности, сообщается на сайте кредитной организации.
Политика
Глава Транснефти прокомментировал угрозу Лукашенко «забрать» две трубы
Глава Транснефти Николай Токарев ответил на угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
Политика
Орешкин: Москва и Минск почти завершили работы по дорожным картам
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск почти завершили работы по согласованию дорожных карт по углублению экономической интеграции.
Общество
Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь
Первый поезд "Таврия" из Москвы в Симферополь пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и прибыл на конечную станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Подозреваемый в насилии под Гатчиной признался в хранении оружия
Происшествия
В ФБК пришли с обысками, Навальный задержан
Футбол
«Спартак» предложил услуги Айртона «Фламенго»
Сумма трансфера составила € 7 млн.
Общество
Роструд объяснил порядок выплаты зарплаты в новогодние праздники
Руководитель Роструда Иван Шкловец рассказал, как будет оплачиваться труд в продолжительные новогодние выходные.
Хоккей
Определены составы всех команд-участниц Матча всех звезд КХЛ
Континентальная хоккейная лига объявила полный состав участников Матча звезд и Всезвездного уикенда, который пройдет 18-19 января 2020 года в столице России.
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу
Политика
В Кремле прокомментировали идею нормандского формата для Грузии
Нормандский формат уникален и был создан для Украины, с Грузией другая структура проблем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя идею создать нормандские переговоры между грузинской и российской сторонами.
Кино
Продюсер и режиссер рассказали «РГ» о фильме «Союз Спасения»
Представить фильм вышла вся съемочная группа, включая продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова и актёров, исполняющих главные роли: Павла Прилучного, Леонида Бичевина, Антона Шагина, Максима Матвеева, Александра Домогарова, Софью Эрнст, Алексея Гуськова, Виталия Кищенко, Игоря Петренко и других.
Политика
Нихон кэйдзай (Япония): Япония и Россия приступают к строительству гигантского завода по сжижению газа на российском Дальнем Востоке. Отгрузка продукции начнется уже в 2027 году (Nihon Keizai)
Министерство экономики и промышленности Японии и концерн «Итотю сёдзи» договорились о запуске на Дальнем Востоке России нового крупного проекта по строительству большого завода по сжижению природного газа.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Женщина сообщила следователям: дочку она оставила на обочине дороги после того, как та поперхнулась и умерла, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Ананьева.
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Редакция журнала Forbes Russia представила рейтинг пяти самых разбогатевших за 2019 год российских миллиардеров.
Армия и оружие
Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты
Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Политика
Эрдоган назвал число бойцов ЧВК Вагнера в Ливии
Во время беседы с журналистами президент Турции заявил, что не имеет понятия, чем занимаются бойцы ЧВК Вагнера в Ливии.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасном заболевании, передающемся от собак
В некоторых российских регионах более 30% собак заражены эхинококкозом.
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Волхов»
Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" для Тихоокеанского флота спустили на воду на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи".
Происшествия
Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
Кировский районный суд Уфы вынес приговор трём бывшим полицейским, обвиненным в изнасиловании коллеги в отделе, передаёт РИА Новости.
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
Российская военная полиция заняла опорный пункт, который покинули американские военные, в сирийском поселке Телль-Самин - стратегическом районе на перекрестке дорог, связывающих город Ракка с центром и севером страны, а также городами в пойме Евфрата.
Транспорт
Более 15 млн пассажиров воспользовались МЦД с момента запуска
Московские центральные диаметры были запущены 21 ноября.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».