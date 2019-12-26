Экономика
REGNUMТарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.
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с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известиявчера в 16:17
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Президент России Владимир Путин - джентльмен, знающий традиции "старой школы", заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в рамках проекта РИА Новости, посвященного 20-летию Владимира Путина во главе страны.
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В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море
В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.
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Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
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Правительство утвердило программу подготовки к Евро-2020 в Петербурге
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Украинскую военнослужащую избили за жалобы на коррупцию в армии
Украинскую военнослужащую Наталью Кулиш из воинской части в Одесской области избили за жалобы на коррупцию в армии.
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В ГД внесли проект об ограничении применения к бизнесу статьи за ОПГ
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
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Вечерним рейсом в Красноярск прилетели спортсмены на Чемпионат России по фигурному катанию.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Несуществующий снег убрали во Владимире
Пользователи Сети высмеяли уборку несуществующего снега на улицах Владимира. Видео с «уборкой» опубликовали в соцсетях.
Политика
Глава СПЧ раскритиковал идею сделать 31 декабря выходным днем
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Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
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Экономика
Калви выразил надежду на реформы в России после дела Baring Vostok
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Происшествия
На Урале СК завел дело после нападения школьника на учительницу
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Происшествия
Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом
Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне.