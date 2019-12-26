Экономика

ИзвестияИзвестияВ 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции.
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с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известиявчера в 16:17

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Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°вчера в 18:33

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новостивчера в 22:07

Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году в среднем на 4%

Коммерсантъвчера в 21:20

В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК01:55

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ruвчера в 17:29

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известиявчера в 18:20

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ruвчера в 17:14
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Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Происшествия

На Сахалине будут судить главного свидетеля по делу Хорошавина

Сахалинский прокурор утвердил обвинительное заключение по 17 фактам получения взяток в отношении Вячеслава Горбачева, который был главным свидетелем по первому делу против экс-губернатора региона Александра Хорошавина, сообщили РИА Новости в четверг в надзорном ведомстве.
РИА Новости 02:21
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Политика

Новак: «Северный поток – 2» будет достроен

Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 16:31
Происшествия

Исполняющего обязанности прокурора Норильска арестовали на два месяца

РБК 00:49
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Политика

В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море

В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.
Газета.Ru 02:19
Политика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 05:23
Общество

С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу

По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбата».
Ведомости вчера в 23:09
Армия и оружие

National Interest сравнил автомат Калашникова и американскую М-16

В США сравнили советский автомат Калашникова (АК-47) и американскую автоматическую винтовку М-16, которые использовались в войне во Вьетнаме.
Телеканал 360° вчера в 17:52
Энергетика

Новак оценил экономический эффект сделки ОПЕК+ для России

Российский бюджет получил от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ более 6 трлн рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.
Известия вчера в 23:23
Политика

США планируют ввести санкции против Турции на фоне сближения с Россией

Президент США Дональд Трамп ранее принял решение вывести большую часть американского контингента из Сирии на фоне операции Турции "Источник мира" в северо-восточной части страны.
Народные новости вчера в 10:11
Футбол

Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020

Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
ТК Звезда 01:56
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Шоу-бизнес

Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка

Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.
WomanHit.ru вчера в 03:04
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Происшествия

Путин уволил подследственного замглавы СКР по Свердловской области

Полковник юстиции, первый замглавы СКР по Свердловской области Михаил Бусылко отстранён от должности.
REGNUM 02:23
Общество

Бывший муж норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством

Народные новости вчера в 20:14
Общество

Екатерина Мцитуридзе покидает пост гендиректора «Роскино»

ТАСС 00:36
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Общество

Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
RT на русском вчера в 08:16
Общество

Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна

Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.
РБК 00:26
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Вести.Ru 01:38
Общество

QIWI продала сеть постаматов компании PickPoint

Российский провайдер QIWI продал сеть постаматов QIWI Box логистическому оператору PickPoint.
Компания 01:41
Происшествия

СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале

РИА Новости вчера в 07:15
Экономика

На Кубани достройкой проблемных домов займётся госкомпания

Государственную компанию, которая займётся завершением проблемных объектов, создал в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба краевой администрации.
REGNUM 02:23
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый поезд

С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 24 декабря в 16:08
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о взломе билетных систем РЖД и S7

Басманный суд Москвы назначил от 10 до 13 лет лишения свободы троим хакерам, занимавшимся фиктивным возвратом билетов РЖД и авиакомпании S7, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Ведомости вчера в 14:40
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
РИА Новости вчера в 06:40
Общество

СК проверит продажу красноярского села вместе с жителями

Sibnet Новости вчера в 05:14
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