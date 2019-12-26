Экономика
ИзвестияВ 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ
С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги в России вырастет среднем на 4%. В дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, рассказали «Известиям» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тарифы повышаются в регионах ежегодно из-за инфляции.
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с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известиявчера в 16:17
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Происшествия
Российский курсант задержал в метро женщину с ножом
Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Происшествия
На Сахалине будут судить главного свидетеля по делу Хорошавина
Сахалинский прокурор утвердил обвинительное заключение по 17 фактам получения взяток в отношении Вячеслава Горбачева, который был главным свидетелем по первому делу против экс-губернатора региона Александра Хорошавина, сообщили РИА Новости в четверг в надзорном ведомстве.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Политика
В США разработали метод сдерживания России в Средиземном море
В США законодатели в своем стремлении противостоять России и Турции сосредоточились на поддержке партнеров в Средиземноморье, в частности Израиля, Греции и Кипра, пишет газета The Hill.
Политика
Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд
Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Общество
С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппу
По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбата».
Армия и оружие
National Interest сравнил автомат Калашникова и американскую М-16
В США сравнили советский автомат Калашникова (АК-47) и американскую автоматическую винтовку М-16, которые использовались в войне во Вьетнаме.
Энергетика
Новак оценил экономический эффект сделки ОПЕК+ для России
Российский бюджет получил от сделки по сокращению добычи ОПЕК+ более 6 трлн рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в интервью РБК.
Политика
США планируют ввести санкции против Турции на фоне сближения с Россией
Президент США Дональд Трамп ранее принял решение вывести большую часть американского контингента из Сирии на фоне операции Турции "Источник мира" в северо-восточной части страны.
Футбол
Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020
Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка
Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.
Экономика
Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года
За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Происшествия
Путин уволил подследственного замглавы СКР по Свердловской области
Полковник юстиции, первый замглавы СКР по Свердловской области Михаил Бусылко отстранён от должности.
Общество
Бывший муж норвежской принцессы покончил жизнь самоубийством
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Общество
Скворцова ответила на критику Голиковой об оптимизации здравоохранения
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова прокомментировала заявление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая признала неудовлетворительной работу во многих регионах по оптимизации здравоохранения.
Общество
Путин пожаловался Тимченко на недостаток сна
Президент России Владимир Путин в перерыве хоккейного матча, который прошел накануне на Красной площади, пожаловался миллиардеру Генадию Тимченко, что ему в последнее время не удается выспаться.
Происшествия
В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру
В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Общество
QIWI продала сеть постаматов компании PickPoint
Российский провайдер QIWI продал сеть постаматов QIWI Box логистическому оператору PickPoint.
Происшествия
СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале
Экономика
На Кубани достройкой проблемных домов займётся госкомпания
Государственную компанию, которая займётся завершением проблемных объектов, создал в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба краевой администрации.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
С Казанского вокзала отправился первый пассажирский поезд из Москвы в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
Происшествия
Суд вынес приговор по делу о взломе билетных систем РЖД и S7
Басманный суд Москвы назначил от 10 до 13 лет лишения свободы троим хакерам, занимавшимся фиктивным возвратом билетов РЖД и авиакомпании S7, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Общество