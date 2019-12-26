Экономика
Газета.RuВ ФАС рассказали о новом повышении тарифов ЖКХ в 2020 году
Плата за коммунальные услуги в России в следующем году вырастет в среднем на 4%, рассказали "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это выше инфляции в 3%, которая заложена в утвержденном Госдумой проекте федерального бюджета на 2020 год.
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с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известия25 декабря в 16:17
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