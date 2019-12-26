Экономика

Газета.RuГазета.RuВ ФАС рассказали о новом повышении тарифов ЖКХ в 2020 году

Плата за коммунальные услуги в России в следующем году вырастет в среднем на 4%, рассказали "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это выше инфляции в 3%, которая заложена в утвержденном Госдумой проекте федерального бюджета на 2020 год.
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Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия25 декабря в 16:17

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В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

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URA.Ru25 декабря в 17:29

Плюс 4%: в 2020 году в РФ вырастут тарифы ЖКХ

РЕН ТВ25 декабря в 21:02

Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°25 декабря в 18:33

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новости25 декабря в 22:07

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известия25 декабря в 18:20

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru25 декабря в 17:14
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