В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

с чего всё началось

Плата за коммунальные услуги в России в следующем году вырастет в среднем на 4%, рассказали "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Это выше инфляции в 3%, которая заложена в утвержденном Госдумой проекте федерального бюджета на 2020 год.

В ФАС рассказали о новом повышении тарифов ЖКХ в 2020 году

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