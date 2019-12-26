Общество
REGNUMТарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут
Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.
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с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известиявчера в 16:17
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Суд вынес приговор экс-полицейским по делу об изнасиловании в Уфе
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Авто
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Политика
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Политика
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Политика
Кремль отреагировал на слова Эрдогана о бойцах ЧВК Вагнера в Ливии
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Политика
Журналист с Украины предложил отстать от Крыма и Донбасса
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Песков оценил идею «нормандского формата» с Грузией
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что для страны было бы полезно вести диалог с Россией по примеру "нормандского формата".
Происшествия
Хакеры получили по десять лет тюрьмы за взлом РЖД и S7
Басманный суд Москвы приговорил трёх хакеров, занимавшихся взломом электронных систем РЖД и S7, к 10, 12,5 и 13 годам лишения свободы.
Здоровье
Названы болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Российский врач-Гастроэнтеролог Алексей Паромонов назвал людей, которым по состоянию здоровья, вообще нельзя употреблять алкоголь.
Политика
Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях
Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Транспорт
В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу
В Крыму предложили властям Краснодарского края к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Армия и оружие
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Украинские боевики собрали елку высотой почти два метра, потратив около двадцати минут.
Общество
Путин рассказал об объемах урожая зерна в 2019 году
Россия выйдет на урожай зерна в 2019 году в 121 миллиона тонн, ежегодные урожаи свыше ста миллионов тонн уже становятся устойчивой тенденцией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Хоккей
Сборная России стартует на МЧМ-2020 матчем с Чехией
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Политика
Аксенов увидел плюс в уголовном деле о поездах на Крымском мосту
Экономика
Посол Казахстана заявил о договоренности с «Транснефтью» по транзиту нефти в Белоруссию
Казахстан достиг устной договоренности с "Транснефтью" о транзите своей нефти в Белоруссию.
Общество
Минфин США рассказал о пропаже 1,5 триллиона долларов наличными
Министр финансов США Стивен Мнучин объяснил, куда пропали полтора триллиона долларов наличными, которых, как утверждают сегодня некоторые журналисты, не хватает в мировых центробанках.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
Политика
ВЦИОМ: россияне назвали 2019 год тяжелым и трудным для страны
По мнению большинства россиян (58%), уходящий год был трудным для страны, а его итоги скорее негативны.
Технологии
Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов
Незаконные действия Основной причиной для конфликта стали действия российских операторов сотовой связи и операторов платного ТВ.
Авто
Минпромторг разделит промсубсидии в пользу отечественных концернов
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Политика
Голикова объяснила, почему 31 декабря не будет выходным днем
Зампредседателя правительства Татьяна Голикова объяснила, что последний день нынешнего года не сделали выходным, поскольку для принятия таких решений необходимо больше времени, сообщает РИА Новости.