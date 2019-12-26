Общество
InkazanФАС рассказала о повышении тарифов на ЖКХ в 2020 году
С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию. Ранее сообщалось, что в Татарстане с 2020 года вырастут тарифы на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО).
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с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известия25 декабря в 16:17
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