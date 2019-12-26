Экономика

REGNUMREGNUMТарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.
Читать в источнике
Комментировать1225
с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известиявчера в 16:17

Подробнее о событии

В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК01:55

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ruвчера в 17:14

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новостивчера в 22:07

Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году в среднем на 4%

Коммерсантъвчера в 21:20

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ruвчера в 17:29

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известиявчера в 18:20

Тарифы ЖКХ вырастут в 2020 году на 4%

НТВ01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Политика

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Российская газета вчера в 22:38
Общество

Суды в Петербурге снова эвакуируются

Суды Петербурга снова эвакуируют, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Neva.Today 01:41
Происшествия

Российский курсант задержал в метро женщину с ножом

Курсант университета МВД России задержал женщину, которая устроила поножовщину в московском метро.
Lenta.ru 00:33
Футбол

Минспорт утвердил программу подготовки к проведению в России Евро-2020

Министерство спорта утвердило программу подготовки к проведению в России чемпионата Европы по футболу в следующем году.
ТК Звезда 01:56
Политика

В партии Зеленского назвали причину присоединения Крыма к России

В ответ депутат от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что Крым был присоединен к России, когда Виктор Янукович находился в Киеве и о законе еще речи не было.
РБК вчера в 16:56
Авто

Nissan запатентовал в России новый седан Nissan Sentra

Компания Nissan приняла решение вернуть на рынок России седан Nissan Sentra.
Дни24 24 декабря в 04:37
Политика

Эрдоган назвал число бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Во время беседы с журналистами президент Турции заявил, что не имеет понятия, чем занимаются бойцы ЧВК Вагнера в Ливии.
ГЛАС.RU вчера в 09:25
Политика

Россия официально предложила США начать переговоры по СНВ-3

Российская сторона направила США официальный запрос о начале переговоров по продлению договора СНВ-3.
Экономика сегодня 01:58
Происшествия

Хакеры получили по десять лет тюрьмы за взлом РЖД и S7

Басманный суд Москвы приговорил трёх хакеров, занимавшихся взломом электронных систем РЖД и S7, к 10, 12,5 и 13 годам лишения свободы.
Ferra вчера в 12:36
Происшествия

На Урале при игре с кошкой погибла школьница

REGNUM вчера в 20:28
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о передающейся от собак смертельной болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о передающейся через собак смертельно-опасной болезни.
Ugpressa.ru вчера в 09:29
Происшествия

На станции метро «Китай-город» мужчина упал на пути

РБК 01:37
Политика

Глава СПЧ не поддержал идею сделать 31 декабря выходным

Президент России Владимир Путин заявил, что объявить 31 декабря выходным днем логично, но нужно подумать, как это сделать.
Коммерсантъ вчера в 21:41
Экономика

Forbes назвал самых разбогатевших российских миллиардеров 2019 года

За прошедший год пять самых удачливых участников российского рейтинга Forbes прибавили к своим состояниям в сумме $27 млрд, сообщило издание.
Коммерсантъ 00:36
Шоу-бизнес

Фанаты Майкла Джексона призвали его двойника пройти ДНК-тест

АБН 24 декабря в 17:30
Транспорт

Первый пассажирский поезд из Петербурга прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд "Таврия", следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь через Крымский мост, прибыл в пункт назначения.
Life.ru вчера в 01:26
Футбол

Клопп: «Календарь АПЛ на Boxing Day – это преступление»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал график матчей английской Премьер-лиги во время так называемого Boxing Day.
Бомбардир.ру 01:35
Происшествия

Суд арестовал имущество замглавы Генштаба ВС на несколько млн рублей

Арестованы земельные участки и объекты недвижимости обвиняемого общей стоимостью несколько млн рублей, заявил источник.
Газета.Ru вчера в 23:28
Происшествия

Генерал ФТС арестован за желание выслужиться перед прокурором и дипломатом

Весной 2019 года, по версии следствия, к Серебро обратился заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрий Листопад и якобы попросил назначить наказание Степанову в виде штрафа ниже низшего предела по административому производству о недекларировании валюты.
Фонтанка.Ру вчера в 14:42
Общество

Мединский подтвердил отставку главы «Роскино» Екатерины Мцитуридзе

РБК 00:31
Политика

Эксперт объяснил запрет Зеленского закупать электроэнергию в России

Ранее 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону «О рынке электрической энергии», которые предусматривают запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Известия вчера в 11:47
Гаджеты

Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов

Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
REGNUM 01:36
Общество

Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне

Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Известия вчера в 23:50
Общество

Учительница провела урок детям в анатомическом костюме

Вероника Дуке, учительница из Испании, провела детям урок в необычном виде.
Рамблер вчера в 10:09
Происшествия

В Приморье мальчик случайно застрелил младшую сестру

В Приморье мальчик застрелил свою 4-летнюю сестру из охотничьего ружья.
Вести.Ru 01:38
Общество

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
РИА Новости вчера в 20:23
Кино

«КиноПоиск» назвал главные фильмы 2019 года

Главным фильмом года, по версии портала «КиноПоиск», стала «Зеленая книга», данная картина набрала самое большое количество баллов пользователей, сообщает Газета.ru.
РИАМО 23 декабря в 08:17
Политика

Глава «Транснефти» ответил на угрозу Лукашенко «забрать» две трубы

Глава "Транснефти" Николай Токарев считает заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности Минска "забрать" две трубы нефтепровода "Дружба" политическим.
РИА Новости вчера в 15:48
Общество

Андрей Костин назвал расследование ФБК о бизнес-джетах ложью и грязью

В расследовании Фонда борьбы с коррупцией говорится, что телеведущая Наиля Аскер-заде связана с Андреем Костиным и пользуется самолётами, которые ранее принадлежали офшору ВТБ.
Говорит Москва вчера в 13:25
Наука

Цифровая медицина стала одной из главных тем Открытой конференции ИСП РАН

Вопросы медицины обсуждались в рамках развития междисциплинарных цифровых платформ.
Портал Поиск 24 декабря в 03:29
Как работают Яндекс.Новости?
Главное