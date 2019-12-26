Экономика

REGNUMREGNUMТарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.
Читать в источнике
Комментировать444
с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия16:17

Подробнее о событии

В ФАС назвали средний уровень роста тарифов ЖКХ в 2020 году

РБК21:22

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новости22:07

Тарифы ЖКХ в России вырастут в среднем на 4% в 2020 году

Газета.Ru22:06

Тарифы ЖКХ в новом году вырастут на 4%

Комсомольская правда22:48

Тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 4% в 2020 году

Коммерсантъ21:20

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известия18:20

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru17:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 23:24, Ашберн
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о расставании Пелагии с мужем

iReactor 20:51
Политика

Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.
РИА Новости 12:32
Финансы

Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на вопрос, куда "исчезли" полтора триллиона долларов наличными, которых, по мнению некоторых журналистов, не могут досчитаться центробанки мира.
РИА Новости 20:23
Политика

Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши

Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу.
Ведомости 05:37
Общество

С производителя игрушек взыщут 33 млн рублей за свинку Пеппа

По словам Лукьянова, Арбитражный суд Москвы 20 декабря удовлетворил иск британской Entertainment One UK, владеющей правами на анимационного персонажа свинку Пеппу, о взыскании 32,9 млн руб. с российского производителя и дистрибутора игрушек «Симбат».
Ведомости 23:09
Энергетика

Новак считает, что грязную нефть уберут к середине 2020 года

Министр энергетики Александр Новак заявил, что грязная нефть может быть убрана до середины 2020 года.
Коммерсантъ 19:39
Происшествия

Суд в Москве арестовал имущество замглавы Генштаба ВС Арсланова

Суд в Москве арестовал имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого в крупном мошенничестве.
ТАСС 23:00
Космос

Телескоп Хаббл запечатлел летающую тарелку

Самый мощный в мире космический телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику, которая издалека по форме напоминает летающую тарелку.
Gazeta.SPb вчера в 16:51
Армия и оружие

Ракетный удар нанесен по колонне техники ВСУ в Донбассе

В ВСУ заявили о ракетном ударе по колонне военной техники в Донбассе.
Южный Федеральный 22:20
Политика

«Северный поток-2» проложит новые маршруты

Премьер-министр Дмитрий Медведев накануне заявил, что санкции США кардинально не повлияют на сроки завершения строительства «Северного потока-2».
Коммерсантъ FM 03:00
Политика

Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о Второй мировой войне.
РБК вчера в 07:52
Происшествия

Число пострадавших при жёсткой посадке Ми-8 увеличилось до 16

RT на русском 06:21
Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

REGNUM 05:22
Наука

Ученые выяснили, как время суток влияет на память

Японские ученые провели эксперимент с мышами и выяснили, как время суток влияет на память.
МедиаПоток 23 декабря в 07:30
Здоровье

Минздрав ДНР предупредил об угрозе дифтерии с Украины

«В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно неподконтрольных ЛНР территорий», — сказано в сообщении.
REGNUM 14:08
Гаджеты

Популярность продуктов с шиной PCIe 4.0 сможет обеспечить только Intel

Пока лидер рынка микропроцессоров не начнёт поставлять на рынок свои процессоры и чипсеты с контролерами PCIe 4.0, настоящей популярности новой шине не видать.
3DNews 11:07
Политика

WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Киберкомадование США разрабатывает тактику информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в президентские выборы 2020 года в Соединенных Штатах, утверждает газета Washington Post со ссылкой на источники.
РИА Новости 20:42
Футбол

Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака» после отставки

Кононов впервые после ухода из клуба решил высказаться в адрес поклонников "Спартака".
Вести.Ru 12:50
Кино

Комедия «Холоп» с Биковичем и Бортич выходит в прокат

Sibnet Новости 16:39
Армия и оружие

Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии

Еще несколько дней назад опорный пункт в здании бывшей школы занимали американские военные.
РИА Новости 21:04
Политика

Путин во время хоккейного матча пожаловался на проблемы со сном

Ранее сообщалось, что команда Путина одержала победу в хоккейном матче со счетом 8:5.
Газета.Ru 18:14
Политика

Россия сочла выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Компенсация в 2,9 миллиарда долларов, которую «Газпром» согласился выплатить «Нафтогазу», является «каплей в море» по сравнению с потенциальными рисками для России.
Московский Комсомолец 04:52
Общество

Карты говорят: Таро-гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

ОВЕН (21 марта — 20 апреля) Карты: Влюбленные – Отшельник Все дела Овнов в 2020 году будут подчинены постоянной необходимости выбора, причем иногда не только между «простым» и «понятным», но и между взаимоисключающими вариантами.
ОК! 09:13
Общество

Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора

Резидент Comedy Club Гарик Харламов назвал запретные темы для юмора в беседе с RT.
Lenta.ru 19:25
Происшествия

В Якутии при провале под лед двух большегрузов погибли два человека

Семейная пара погибла при провале под лед двух большегрузов на реке Лена в Якутии, сообщил РИА Новости заместитель главы Жиганского района Валерий Сергеев.
РИА Новости 07:58
Политика

США оказывали давление на Японию в переговорах с СССР

Как следует из переданных в СМИ министерством иностранных дел Японии записей, Соединенные Штаты оказывали давление на Токио в период ведения переговоров с СССР о восстановлении дипломатических отношений и выступали против каких-либо уступок по территориальному вопросу.
ФАН 22:00
Фигурное катание

В Красноярске открывается чемпионат страны по фигурному катанию

Сегодня, 26 декабря, в Красноярске начинается чемпионат России по фигурному катанию.
ДЕЛА.ru 21:12
Политика

Эрдоган заявил о 2 тыс. бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии работают 2 тыс. бойцов российской ЧВК «Вагнер», пишут СМИ.
Взгляд.ру 08:49
Общество

Бывший муж принцессы Норвегии покончил с собой

Тёплые слова в адрес Бена выразили также наследный принц Хокон и наследная принцесса, также премьер-министр страны и другие известные люди.
Life.ru 17:10
Экономика

Глава Газпромбанка назвал покупателей более 6% акций «Газпрома»

Квазиказначейский пакет акций «Газпрома» объемом 6,6% приобрел консорциум инвесторов, заявил глава Газпромбанка Андрей Акимов, передает «Интерфакс».
РБК 10:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное