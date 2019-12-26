Общество

OAnewsOAnewsФАС: В России в 2020 году вырастут тарифы ЖКХ

Согласно планам, с июля оплата за полученные коммунальные услуги в среднем по стране повысится на 4%. В РФ тарифы ЖКХ повышаются каждый год, поэтому правительством устанавливается определённый «порог»с учётом инфляции, превышать который не может ни один из субъектов.
Читать в источнике
Комментировать1480
с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия25 декабря в 16:17

Подробнее о событии

Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°25 декабря в 18:33

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новости25 декабря в 22:07

Плюс 4%: в 2020 году в РФ вырастут тарифы ЖКХ

РЕН ТВ25 декабря в 21:02

В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК26 декабря в 01:55

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ru25 декабря в 17:29

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известия25 декабря в 18:20

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru25 декабря в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:24, Ашберн
Шоу-бизнес

Нагиев поддержал заплаканную после развода с мужем Пелагею

Слово и Дело 01:53
Музыка

Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине

КП - Беларусь вчера в 16:50
Общество

В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

Культурный обмен между Россией и Латвией пострадал, в частности, из-за ухода из прибалтийской страны конкурса «Новая волна».
Lenta.ru вчера в 23:37
Единоборства

Федор Емельяненко победил нокаутом в главном бою турнира Bellator 237

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Поклонники подозревают, что Анна Курникова снова беременна

Анна Курникова и Энрике Иглесиас тщательно скрывают свою личную жизнь. Однако папарацци не теряют интереса к этой паре.
Woman.ru 27 декабря в 13:03
Кино

Скончался актёр из сериала «Игра престолов»

Умер актёр сериала «Игра престолов» Эндрю Данбар, ему было всего 30 лет, пишет «МК». Причина смерти актёра не называется.
Ореанда-Новости вчера в 08:11
Общество

Путин подписал закон о возвращении курилок в российские аэропорты

Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в российские аэропорты.
Мойка78 вчера в 10:10
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Пожар возник в частном двухквартирном доме в селе Хомутово Иркутской области, в результате погибли двое детей.
ТАСС 01:10
Политика

Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое

Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
Красная весна вчера в 21:21
Происшествия

Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего.
РИА Новости 02:17
Политика

ЛНР и ДНР доставили пленных к месту обмена

Напомним, вопрос обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными народными республиками Донбасса (ЛНР и ДНР) сдвинулся с мертвой точки после саммита в «нормандском формате», прошедшем в Париже 9 декабря.
Коммерсантъ 03:16
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

В Челябинской области три пенсионерки идут под суд за производство нелегального алкоголя.
REGNUM 27 декабря в 08:42
Авто

Mitsubishi планирует отказаться от дизельных моторов

В ближайшем будущем производитель откажется от дизельных модификаций своих основных моделей — и к концу 2021 года ощутимо сократит поставки таких автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 15:37
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ вчера в 15:32
Происшествия

Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице

Lenta.ru вчера в 14:46
Фигурное катание

Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Известия вчера в 23:43
Общество

В Москве началось прощание с Волчек

Прощание с художественным руководителем «Современника» народной артисткой СССР Галиной Волчек началось в театре на Чистопрудном бульваре в Москве.
RT на русском 01:29
Общество

Диетологи назвали простые способы ускорить обмен веществ

Эксперты составили список рекомендаций для тех, кто хочет ускорить метаболизм.
Газета.Ru 03:11
Происшествия

«Беркутовцы» вышли на свободу по решению украинского суда

Решением киевского апелляционного суда изменена мера пресечения пятерым сотрудникам украинского спецподразделения милиции «Беркут», подозревавшихся в причастности к гибели участников массовых беспорядков в Киеве зимой 2014 года.
ИА REX 01:00
Происшествия

Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
REGNUM 02:54
Происшествия

В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей

В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Газета.Ru 00:01
Происшествия

На Сахалине раздетую женщину проволокли по подъездной лестнице

В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
Газета.Ru 02:38
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает людям право выбирать способ получения информации о полагающихся им льготах.
РИА Новости вчера в 22:34
Футбол

Форвард «Ростова» Шомуродов женился

Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Чемпионат вчера в 07:53
Гаджеты

В Сети опубликовали первые рендеры смартфона Google Pixel 4a

Газета DAILY вчера в 13:31
Здоровье

Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
RT на русском вчера в 20:29
Шоу-бизнес

Годовалую дочь Заворотнюк вывели на лед

Муж тяжелобольной актрисы Петр Чернышев вывел на лед годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк, сообщает StarHit.
Вести.Ru 02:44
Футбол

Агент подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику ПАОК Яннулису

Джеки Муал, агент защитника ПАОК Димитриса Яннулиса, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны «Локомотива».
Sports.ru 03:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное