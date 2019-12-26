В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

с чего всё началось

Стоимость коммунальных услуг в России с 1 июля 2020 года вырастет среднем на 4%. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), 26 декабря сообщают "Известия". Правительство РФ решило установить порог, выше которого регионы не смогут увеличивать тарифы на услуги ЖКХ.

Тарифы ЖКХ в России в 2020 году снова вырастут

Политика Представители ЛНР выехали для обмена пленными с Украиной Руководитель рабочей группы по обмену пленных Луганской Народной Республики Ольга Кобцева рассказала, что представители группы выехали на пропускной пункт «Майорск» для обмена пленными с украинской стороной; такое сообщение она сделала 29 декабря для представителей СМИ.

Футбол Какие матчи были худшими в 2019 году? Этот год был насыщен скандалами, акциями болельщиков, недовольством судейством в РПЛ, а также ужасными матчами с участием наших клубов.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.

Происшествия 2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.

Политика Познер охарактеризовал окружение Путина Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.

Общество Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута» Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.

Общество Путин подписал закон о повышении МРОТ Президент Владимир Путин подписал ряд важных законов, передаёт ОТР. Один из них о повышении минимального размера оплаты труда.

Происшествия Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).

Общество Британский посол описал Россию в трех словах Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.

Единоборства Емельяненко оказался на 11 килограмм легче Джексона накануне боя Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко оказался на 11,11 кг легче американца Куинтона Джексона накануне их очного поединка, сообщает MMA Junkie.

Происшествия Семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб в Сибири дали выплаты Власти выплатили 22,5 миллиона рублей семьям погибших и пострадавшим при прорыве дамб на реке Сейба на юге Красноярского края, сообщили РИА Новости в минсоцполитики региона.

Гаджеты Назван самый популярный смартфон в России Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.