Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксТарифы ЖКХ в России в 2020 году вырастут в среднем на 4%

Отмечалось, что повышение тарифов произойдет во втором квартале 2020 года. С 1 июля этого года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В 2019 году из-за повышения НДС до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля.
Читать в источнике
Комментировать1476
с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия25 декабря в 16:17

Подробнее о событии

В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК26 декабря в 01:55

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новости25 декабря в 22:07

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известия25 декабря в 18:20

Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°25 декабря в 18:33

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ru25 декабря в 17:29

Плюс 4%: в 2020 году в РФ вырастут тарифы ЖКХ

РЕН ТВ25 декабря в 21:02

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru25 декабря в 17:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:21, Ашберн
Общество

Россиянам дали рекомендации по выбору продуктов к новогоднему столу

Эксперты поделились с россиянами рекомендациями по выбору продуктов к новогоднему столу.
Lenta.ru вчера в 22:26
Хоккей

Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

Коммерсантъ вчера в 15:32
Политика

Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
REGNUM вчера в 00:05
Политика

Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе.
Фонтанка.Ру вчера в 12:12
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений по транзиту газа

Накануне украинский кабинет министров после ожесточенных споров официально одобрил мировое соглашение "Газпрома" с "Нафтогазом" — оно снимает претензии к российской компании более чем на семь миллиардов долларов.
Вести.Ru вчера в 21:58
Хоккей

«Каролина» прервала безвыигрышную серию в НХЛ, обыграв «Вашингтон»

РИА Новости вчера в 23:26
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru вчера в 14:09
Происшествия

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

РИА Новости вчера в 22:11
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru вчера в 07:08
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия вчера в 17:07
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 27 декабря в 03:14
Общество

Охлобыстин прокомментировал призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Комментируя призывы Водонаевой, Охлобыстин предложил телеканалам ввести «опеределенный ценз» на должность ведущих, чтобы оградить общественность от «дам с пониженной социальной ответственностью».
RuNews24.ru 27 декабря в 15:18
Политика

В России ужесточен контроль за оборотом медицинского спирта

В России ужесточен федеральный контроль за оборотом медицинского спирта.
Дни24 вчера в 11:11
Культура

Лазарев и Лобода рассказали о своем конфликте

Сергей Лазарев и Светлана Лобода прокомментировали сообщения о своей ссоре, произошедшей летом на премии «Муз ТВ».
Известия вчера в 19:35
Общество

Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег

Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Известия вчера в 00:32
Происшествия

В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
РИА Новости вчера в 13:39
Происшествия

В пригороде Нью-Йорка у синагоги неизвестный напал с ножом на людей

В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
Газета.Ru 00:01
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 27 декабря в 08:51
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости вчера в 15:17
Экономика

Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков

Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков.
Ведомости 26 декабря в 04:32
Хоккей

«Ак Барс» сегодня сыграет с «Локомотивом»

«Ак Барс» 28 декабря проведёт заключительный в этом году матч с «Локомотивом».
Республика Татарстан вчера в 06:23
Происшествия

Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле

Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Известия вчера в 14:37
Происшествия

2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США

В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Интерфакс вчера в 19:06
Экономика

Силуанов сообщил об обсуждении выкупа доли ЦБ в Сбербанке

Накануне, 25 декабря, агентство Reuters сообщило, что правительство планирует использовать средства ФНБ для выкупа акций Сбербанка у ЦБ, который рассчитывает продать свой пакет по рыночной цене.
РБК 26 декабря в 05:39
Единоборства

Емельяненко оказался на 11 килограмм легче Джексона накануне боя

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко оказался на 11,11 кг легче американца Куинтона Джексона накануне их очного поединка, сообщает MMA Junkie.
РИА Новости вчера в 00:55
Экономика

Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов

До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Российская газета 26 декабря в 21:00
Фигурное катание

Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию

Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
RT на русском вчера в 09:58
Здоровье

Медики предупредили о магнитных бурях перед Новым годом

В последних числах декабря волгоградцам, особенно метеочувствительным людям, стоит внимательнее относиться к своему здоровью – грядут сильные магнитные бури.
Волгоградская правда вчера в 23:40
Авто

В России с 1 января 2020 года подорожают все модели Renault

Накануне стало известно, что Renault повысит цены на все свои модели в России. Новые прайсы начнут действовать с 1 января следующего года.
CarsWeek.ru 27 декабря в 23:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное