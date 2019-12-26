Экономика
ИнтерфаксТарифы ЖКХ в России в 2020 году вырастут в среднем на 4%
Отмечалось, что повышение тарифов произойдет во втором квартале 2020 года. С 1 июля этого года тарифы на воду и отопление в России планово выросли в среднем на 2,4%. В 2019 году из-за повышения НДС до 20% было решено отказаться от индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля.
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с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известия25 декабря в 16:17
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