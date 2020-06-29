Общество

Lenta.ruLenta.ruТарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Несмотря на пандемию коронавируса, затронувшую и Россию, коммунальные тарифы в стране по сложившейся традиции будут увеличены с 1 июля. Об этом сообщает теленканал «360».
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Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на эпидемию

Deita.ru03:20

Тарижы ЖКХ в РФ вырастут с 1 июля вопреки эпидемии

Ореанда-Новости06:17

Коронавирус не остановил рост тарифов ЖКХ с 1 июля

Национальная служба новостей06:11

Тарифы ЖКХ в России вырастут с 1 июля вопреки пандемии

Lenta.ru05:53

С 1 июля тарифы ЖКХ в России поднимут вопреки пандемии

Профиль06:37

Тарифы на ЖКХ повысятся с июля, несмотря на пандемию. Но будут и послабления

Телеканал 360°02:00

Главные новости в России за 27—28 июня. Введена новая система учета ОСАГО, власти увеличат тарифы на услуги ЖКХ

URA.Ruвчера в 22:00
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
Общество

На российско-китайской границе медведи подрались и сломали фотоловушку

Вести.Ru 05:12
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Общество

В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
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Происшествия

В Петербурге задержали двух курьеров, изрисовавших полицейскую машину

Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух работников службы по доставке еды, которые написали нецензурное выражение на патрульной машине, сняли это на видео и выложили в интернет, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.
ТАСС 03:51
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Финансы

Курс доллара превысил отметку в 70 рублей впервые с середины июня

В ходе торгов на Московской бирже курс американской валюты превысил 70 рублей впервые с середины июня 2020 года.
BFM.ru 05:14
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Игры

Бюджетная версия новой Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ

Помимо стандартной версии игровой приставки на рынок выйдет и ее удешевленная версия.
Astera вчера в 04:39
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Армия и оружие

Минобороны развернуло многопрофильный госпиталь в Туве

«Министерством обороны Российской Федерации в г. Кызыл в республике Тыва развернут полевой многопрофильный мобильный госпиталь Центрального военного округа для оказания помощи военнослужащим гарнизона и гражданскому населению республики в борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.
Rambler News Service 06:25
Политика

Путин рассказал о правиле не летать в одном самолете с премьером

Известия вчера в 08:11
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Армия и оружие

Отремонтированный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ в 2022 году

Ремонт крейсера «Адмирал Нахимов» планируется завершить в 2022 году, угрозы срыва сроков нет, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
ТК Звезда 06:44
Общество

Кинотеатры в России откроются 15 июля

С 15 июля в России снимаются ограничения с кинотеатров, они будут открыты.
Вести.Ru 05:35
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Общество

В «Роскосмосе» назвали стоимость ракеты «Ангара»

РБК 06:09
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Экономика

Максимальную сумму льготной ипотеки повысили до 12 млн рублей

Льготная ипотека в России Президент РФ Владимир Путин 23 июня сообщил в ходе видеообращения к россиянам, что льготную ипотеку под 6,5% планируется распространить на новое жилье стоимостью до 6 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - на жилье стоимостью до 12 млн рублей.
Интерфакс 05:31
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Политика

Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците

Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование.
РБК 05:29
38
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
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Футбол

Играющий за «Ростов» Мамаев заявил об усталости во время матчей

Напомним, ростовчане обыграли соперника со счетом 2:1. На 35-й секунде матча гол забил Мамаев, он впервые сыграл 90 минут в официальном матче спустя долгое время.
Rostov gazeta 03:49
Авто

Skoda лидирует по дороговизне обслуживания в Москве и Петербурге

Автомобили чешского производителя Skoda возглавили рейтинг по дороговизне технического обслуживания в Москве и Северной столице.
Экономика сегодня вчера в 05:38
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Общество

Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США

Национальная служба новостей 05:47
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Общество

ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке

Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращению в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
32
Общество

В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию

РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия 05:15
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Единоборства

Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
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Происшествия

Собчак заявила о намерении подать в суд после нападения в монастыре

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак намерена подать иски в суд в связи с нападением на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 15:29
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Биатлон

Зайцева снялась с выборов в правление Союза биатлонистов России

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева отказалась от участия в выборах в правление Союза биатлонистов России (СБР), пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 06:17
Политика

Лавров: Европа пока не собирается открывать границы для россиян

Страны Европы пока не рассматривают возможность открытия границ для россиян, исходя из количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT.
Ведомости 04:39
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Политика

Лукашенко предупредил об угрозе потери Белоруссией части территории

Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая на закрытой встрече с чиновниками Минской области, заявил, что страна может утратить часть своей территории, вернувшись к границам 1921 года.
Наша версия 04:22
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Спорт

Исинбаева и легкоатлеты России написали в МОК открытое письмо

ИА Красная Весна 27 июня в 12:38
Игры

Кодзима работает над Death Stranding 2?

Городской портал Новый Нижний вчера в 11:00
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Общество

Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
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Автоспорт

Команда «Ф-1» «Мерседес» представила новую ливрею болида на сезон-2020

Команда "Формулы-1" "Мерседес" представила новую ливрею болида на сезон-2020.
РИА Новости 06:28
Общество

Маск заявил, что Tesla прекратила получать субсидии от властей США

Газета.Ru вчера в 22:18
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Как работают Яндекс.Новости?
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